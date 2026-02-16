டி.ஆர்.பாலு மீது அவதூறு வழக்கு தொடர்வேன்- நீதிமன்றத்தில் பகிரங்கமாக அறிவித்த அண்ணாமலை
சென்னை: நான் முறைகேடு செய்ததால் தான் என்னுடைய மாநில தலைவர் பதவி பறிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்த திமுக எம்.பி டி.ஆர் பாலு மீது அவதூறு வழக்கு தொடர்வேன் என்று பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை 'DMK Files' என்ற பெயரில் திமுக அமைச்சர்கள் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகளின் சொத்து பட்டியலை கடந்த 2023 ஏப்ரல் 14 -ம் தேதி வெளியிட்டார். இதுதொடர்பாக திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக அவதூறு வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
அதில், ' தானும், அமைச்சராக இருக்கும் தனது மகன் டிஆர்பி ராஜாவும் மட்டுமே பொது வாழ்வில் உள்ளோம். தனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாரும் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடவில்லை. ஆனால் 21 நிறுவனங்களில் பல கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளதாக அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அண்ணாமலை கூறிய 3 நிறுவனங்களில் மட்டும் சிறிய முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மற்ற நிறுவனங்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை.
கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு வரும் தனக்கு எதிராக எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் அவதூறு கருத்துக்களை அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் பட்டியல் வெளியிட்ட அண்ணாமலை மீது அவதூறு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் 2023ம் ஆண்டு முதல் நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கில், அண்ணாமலை மற்றும் டி.ஆர் பாலு நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்திருந்தனர். இந்த வழக்கு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது, 'DMK Files' குறித்த ஆதாரங்கள் தன்னிடம் இருப்பதால் தனது கருத்தில் எந்த தவறும் இல்லை என்று அண்ணாமலை தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு 17 ஆவது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி செந்தில்குமார் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, திமுக எம்.பி டி.ஆர். பாலுவை குறுக்கு விசாரணை செய்தார். அப்போது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி 10 கப்பல்கள் வாங்கி, அதன் மூலம் லாபம் ஈட்டவே சேது சமுத்திரம் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி தீருவேன் என்று உறுதியாக இருந்ததாக மு.க.அழகிரி தெரிவித்துள்ளதாக டி.ஆர் பாலுவிடம் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு டி.ஆர் பாலு, ''மு.க.அழகிரி ஒரு அரைவேக்காடு, மு.க.அழகிரிக்கு சேது சமுத்திர திட்டம் என்னவென்றே தெரியாது. உண்மை தெரியாமல் அவர் பேசினார் என்றால் அதை வைத்து நீங்களும் பேசுகிறீர்கள்'' என்று பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து, மத்திய போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக 2004-2009 வரை பதவியில் இருந்த 5 ஆண்டுகளில் செய்த தவறுகளால் தான் டி.ஆர் பாலுக்கு 2009க்கு பிறகு மத்திய அமைச்சரவையில் மீண்டும் பொறுப்பு வழங்கவில்லை என மு.க.அழகிரி வெளிப்படையாக சொன்னதாக டி.ஆர் பாலுவிடம் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு, "அதை சொல்லும் தகுதி மு.க.அழகிரிக்கு இல்லை. பிரதமராக இருந்த மன்மோகன் சிங்கிற்கு மட்டுமே உள்ளது'' என டி.ஆர்.பாலு பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து, நிறுவனங்கள் மூலம் கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக மாற்றியது, டி.ஆர் பாலு வைத்திருக்கும் 18 கார், அவருடைய மகன் ராஜ்குமார் நடத்தும் கோல்டன் வாட்ஸ் மதுபான ஆலை நிறுவனம் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக டி.ஆர் பாலுவிடம் சரமாரியாக அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பினார். அதுதொடர்பான ஆவணங்களையும் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாமல் டி.ஆர் பாலு திணறினார். சில கேள்விகளுக்கு தெரியாது, சரியல்ல என்றும் பதில் அளித்தார். டி.ஆர்.பாலு குடும்பத்தினர் நடத்தும் சாராய ஆலை குறித்து அண்ணாமலை எழுப்பிய கேள்விக்கு, "அது சாராய ஆலை அல்ல என்றும், ரசாயன ஆலை" என்றும் பதிலளித்தார். "அந்த ஆலையில் தான் சிறிய பங்குதாரர் மட்டுமே. அந்நிறுவனம் தனக்கு மட்டுமே சொந்தமானது அல்ல" என்றும் டி.ஆர் பாலு பதிலளித்தார்.
அப்போது, ''அண்ணாமலை அவரது மனைவி பெயரில் சொத்துகளை வாங்கி இருப்பதாகவும், ஊழல் முறைகேடு குற்றச்சாட்டால் தான் அண்ணாமலையின் பாஜக மாநிலத் தலைவர் பறிக்கப்பட்டதும் உண்மைதானா?'' என்று டி.ஆர் பாலு பதிலுக்கு கேள்வி எழுப்பினார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட அண்ணாமலை, ''தவறான தகவல்களை அளித்து உள்நோக்குடன் கேள்வி எழுப்பிய டி.ஆர். பாலு மீது அவதூறு வழக்கு விரைவில் தொடரப்படும்'' என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
குறுக்கு விசாரணை நிறைவு பெறாததால் இவ்வழக்கின் விசாரணை ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதிக்குஒத்திவைக்கப்பட்டது.