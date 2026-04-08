டெல்லியில் இருந்து வந்த அவசர அழைப்பு; இரவே தனி விமானத்தில் பறந்த அண்ணாமலை

அண்ணாமலை (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 8, 2026 at 8:52 AM IST

சென்னை: தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு அக்கட்சியின் தலைமை அவசர அழைப்பு விடுத்த நிலையில், நேற்று இரவோடு இரவாக தனி விமானத்தில் அவர் டெல்லி சென்றார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் பதவியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டது முதலாகவே, அண்ணாமலை மிகுந்த அதிருப்தியில் இருப்பதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதேபோல, அண்ணாமலை ஆதரவாளர்களும் ஒருவித மனக்கசப்புடன்தான் கட்சியில் பயணித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலில், சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால், அண்ணாமலைக்கு பாஜக தலைமை சீட் கொடுக்கவில்லை.

கோவை வடக்கு தொகுதியில் அவர் களமிறங்குவார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், அங்கு வானதி சீனிவாசனுக்கு சீட் கொடுக்கப்பட்டது. இதனால் அண்ணாமலை ஆதரவாளர்கள் வேதனையில் உள்ளனர்.

மேலும், அந்த தொகுதியில் வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டத்தில் அண்ணாமலை கலந்துகொள்வார் என அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும், அதில் அவர் பங்கேற்கவில்லை. இதனால் அண்ணாமலையும் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளதாக தகவல் பரவியது.

அதே சமயத்தில், தமிழகத்திலும், புதுச்சேரியிலும் பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரத்திலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். அந்த வகையில், நேற்று காரைக்காலில் அவர் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார்.

இந்நிலையில், டெல்லியில் பாஜக தலைமையிடம் இருந்து அண்ணாமலைக்கு அவசர அழைப்பு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, புதுச்சேரியில் இருந்து அண்ணாமலை நேற்று மாலை தனி ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு சென்னை பழைய விமான நிலையம் வந்தடைந்தார்.

பின்னர், விமான நிலையத்தில் உள்ள விஐபி அறையில் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்துவிட்டு, அங்கிருந்து தனி விமானம் மூலம் அண்ணாமலை டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார்.

டெல்லி செல்லும் அண்ணாமலை அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்டோரை சந்தித்து பேச உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை,"தமிழ்நாடு தேர்வு குழுவினர் எனது பெயரை டெல்லிக்கு அனுப்பவில்லை. எனக்கு எப்படி சீட் கிடைக்கும்? இதற்காக டெல்லியில் உள்ள மேலிடத்தை நான் குறை கூறவில்லை. இன்னும் காலம் இருக்கிறது காட்சிகள் மாறத்தான் போகிறது" என பேசியிருந்தார்.

இந்த சூழலில்தான், டெல்லியில் இருந்து அண்ணாமலைக்கு அவசர அழைப்பு வந்திருக்கிறது. அவருக்கு தமிழ்நாடு பாஜகவில் முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் என ஒருதரப்பும், தேசிய அளவில் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம் என மற்றொரு தரப்பும் கூறி வருகின்றன.

