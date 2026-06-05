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அண்ணாமலை வெளியேறியதால் பாஜகவுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை; நயினார் நாகேந்திரன் கருத்து

"புதிய கட்சியை யார் வேண்டுமானாலும் ஆரம்பிக்கலாம். அது அவர்களின் உரிமை. ஜனநாயகத்தில் எல்லோருக்கும் அந்த உரிமை உள்ளது" என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

பாமக சார்பில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் கலந்துக்கொண்ட பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாமக சார்பில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் கலந்துக்கொண்ட பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 6:06 PM IST

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சென்னை: அண்ணாமலையின் வெளியேற்றத்தால் பாஜக வுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை, தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. தமிழ்நாட்டில் 69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாப்பதற்கான சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மாநில அரசே நடத்த வேண்டியதன் தேவை குறித்து விவாதிக்கும் நோக்கில் இந்த கூட்டம் இன்று (ஜூன் 05) நடைபெற்றது.

பாமக ஏற்பாட்டின் பேரில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்துக் கொண்டனர். பாஜக சார்பில் அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொண்டார்.

கூட்டத்திற்குப் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், பாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை விலகியது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்று, நேற்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி அல்ல. இது சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையிலான கட்சி. நிச்சயமாக அண்ணாமலை வெளியேறுவதால் பாஜகவுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லை.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி எந்த நாட்டுக்கு சென்றாலும், எந்த ஊருக்கு சென்றாலும், தமிழைப் பற்றியும், தமிழ் மக்களைப் பற்றியும், தமிழின் பெருமையைப் பற்றியும் பேசி வருகிறார். தற்போது கூட தமிழர்களின் செப்பேடுகளை அவர் மீட்டு வந்துள்ளார்.

தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்
தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ் மக்கள் மீது, பாஜக என்றும் அக்கறையோடு செயல்பட்டு வருகிறது. புதிய கட்சியை யார் வேண்டுமானாலும் ஆரம்பிக்கலாம். அது அவர்களின் உரிமை. ஜனநாயகத்தில் எல்லோருக்கும் அந்த உரிமை உள்ளது. பிராந்திய மக்களுக்கும், பிராந்திய கட்சிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை என்று அண்ணாமலை கூறுவது தவறான குற்றச்சாட்டு. தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான அனைத்து நிதிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது" என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

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அண்ணாமலை விலகல்

கடந்த 2019 -ம் ஆண்டில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி பதவியை துறந்த நிலையில், 2020 இல் பாஜகவில் அண்ணாமலை தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இதன் பின்னர் அவருக்கு அக்கட்சியில் தமிழ்நாடு மாநில துணைத் தலைவர் பதவியும், பின்னாளில் தலைவர் பதவியும் வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், அக்கட்சியின் தற்போதைய மாநிலத் தலைமை உடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக தற்போது அவர் பாஜகவில் இருந்து விலகி உள்ளார். அத்துடன், 'இது நம்ம இயக்கம்' என்ற பெயரில் புதிய இயக்கத்தையும் அவர் தொடங்கியுள்ளார். எதிர்வரும் 2031 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமது இயக்கம் கட்சியாக போட்டியிட இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

புதிய கட்சி ஆரம்பிக்கும் அண்ணாமலை
NAINAR NAGENDRAN
TN BJP
ANNAMALAI BJP EXIT
ANNAMALAI TO LAUNCH NEW PARTY

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