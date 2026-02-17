ETV Bharat / state

திமுக அரசால் தமிழ்நாட்டின் மொத்த கடன் 10.62 லட்சம் கோடிக்கு செல்லும் - அண்ணாமலை விமர்சனம்

திமுக அரசு தாக்கல் செய்துள்ள நிதிநிலை அறிக்கையில் மக்களுக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என அண்ணாமலை விமர்சித்தார்.

அண்ணாமலை
அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: கடந்த நிதிநிலை ஆண்டில் இருந்து இன்று வரை தமிழ்நாட்டின் கடன் 9 லட்சத்து 29 ஆயிரம் கோடியாக உள்ளது. அடுத்த 2026- 27 முடியும்போது மொத்த கடன் என்பது 10 லட்சத்து 62 ஆயிரம் கோடிக்கு செல்லும் என்று அண்ணாமலை கூறினார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், '' திமுக அரசு இன்று தாக்கல் செய்துள்ள நிதிநிலை அறிக்கையில் மக்களுக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. தேர்தல் முடிந்து மீண்டும் ஆட்சி வரும் பொழுது புதிய நிதிநிலை அறிக்கை போடப்படும். எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்றாலும் கூட கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் திமுக அரசு கடந்து வந்த பாதையை வெட்ட வெளிச்சமாக நிதி நிலை அறிக்கையில் காணலாம்.

கடந்த நிதிநிலை ஆண்டில் இருந்து இன்று வரை தமிழ்நாட்டின் கடன் 9 லட்சத்து 29 ஆயிரம் கோடியாக உள்ளது. அடுத்த 2026- 27 முடியும் பொழுது மொத்த கடன் என்பது 10 லட்சத்து 62 ஆயிரம் கோடிக்கு செல்லும். அப்படி என்றால், ஒரே ஆண்டில் திமுக அரசை பொருத்தவரை இதனை சமாளிக்க 1 லட்சத்து 33 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்க வேண்டி இருக்கும். ஒரு ஆட்சி என்பது கடனை குறைக்க வேண்டும், ஆனால் தமிழகத்தில் குறைந்தப்பாடு இல்லை. கடனை அதிகரிக்க கூடிய ஆட்சியாக தான் திமுக ஆட்சி உள்ளது.

திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது 12 ஆம் வகுப்பை தாண்டி மேல்படிப்புக்கு செல்பவர்கள் 49% இருந்த நிலையில், தற்போது 47 விழுக்காடு மட்டுமே உள்ளது. திமுக ஆட்சியில் மேற்படிக்கு செல்லும் மாணவர்களின் சதவீதம் இரண்டாக குறைந்துள்ளது. ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு கடந்த ஆண்டு 29 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த அரசு அறிவித்தது. இந்த ஆண்டு 28 ஆயிரத்து 687 கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கி உள்ளது.

இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில், கோயில்களை புனரமைக்க கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 8,100 கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 82 கோடி மட்டுமே அவர்கள் செலவு செய்துள்ளார்கள். இத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்துள்ளார்கள் என்றால் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். மேலும் விவசாயத் துறைக்கு வெறும் 3 சதவீதம் தான் உயர்ந்துள்ளது.

மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் தமிழகத்திற்கு வரப்பட்டுள்ளதை தொழில்துறை அமைச்சர் கூட ஏற்றுக் கொள்கிறார். மாநில அரசு சொந்தமாக ஒரு திட்டத்தை தொடங்கி அதன் மூலம் வேலைவாய்ப்பை அவர்களால் கொண்டுவர முடியவில்லை. மதுரை-கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையை மாற்றி கொடுங்கள் என்று மத்திய அரசு கேட்டு 5 மாதங்கள் ஆகிறது. ஆனால், இதுவரை அந்த அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

இந்த பட்ஜெட்டில் வேறொன்றையும் எதிர்பார்த்தோம். சென்னை மாநகரம் போராட்ட களமாக உள்ளது. அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், செவிலியர்கள், பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் என பலரும் போராடி வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ஏதாவது விடிவு கிடைக்குமா? என்று பார்த்தோம். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஏப்ரல் மாதம் வரை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். திமுகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றுவதற்காகவே தற்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டுமே தவிர, சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் போராடுவது எந்த ஒரு லாபத்தையும் கொடுக்கப் போவதில்லை.'' என்றார்.

TAMIL NADU INTERIM BUDGET
TOTAL DEBT OF TAMIL NADU
TAMIL NADU BUDGET 2026
அண்ணாமலை
ANNAMALAI

