''நற்பணி மன்றம்'' தொடங்கிய ஆதரவாளர்கள்; அண்ணாமலை பரபரப்பு விளக்கம்!

என் பெயரில் நற்பணி மன்றம் அமைத்து கொடி அறிமுகம் செய்துள்ளதாக ஊடகங்களில் வந்த செய்தி கண்டேன். நீங்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்புக்கு மிகுந்த கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன்.

அண்ணாமலை நற்பணி மன்றக் கொடி
அண்ணாமலை நற்பணி மன்றக் கொடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 10:01 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 10:10 PM IST

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ''அண்ணாமலை நற்பணி மன்றம்'' தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பெயரில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், 'அண்ணாமலை நற்பணி மன்றம்' தொடங்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த மன்றத்தை பாளையங்கோட்டை அருகில் இருக்கும் அரியகுளம் பகுதியை சேர்ந்த வேல்கண்ணன் என்பவர் தொடங்கி உள்ளார். அண்ணாமலை நற்பணி மன்றத்துக்கு தலைவராக தன்னையே நியமித்துக் கொண்ட வேல்கண்ணன் மன்றக் கொடியையும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார். அதில், வெள்ளை நிறத்தில் கொடி, நடுவில் அண்ணாமலை படம் அதனை சுற்றி வட்டவடிவில் ''அண்ணாமலை நற்பணி மன்றம் திருநெல்வேலி மாவட்டம்'' என்ற வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது.

பாஜகவில் முன்னாள் மாவட்ட ஆன்மீக பிரிவுத் தலைவராக இருந்த வேல்கண்ணனுக்கு தற்போது பதவி எதுவுமே வழங்கப்படவில்லை. எனவே கோஷ்டி பூசல் காரணமாக அண்ணாமலைக்கு அவர், நற்பணி மன்றம் தொடங்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்ட பின்னர், கட்சித் தலைமை மீது அண்ணாமலை அதிருப்தியில் உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் தனி கட்சி தொடங்கப் போகிறார் என்றெல்லாம் சமீபத்தில் தகவல்கள் வெளியாகின. இது போன்ற சூழ்நிலையில் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி வேல்கண்ணன், 'அண்ணாமலை நற்பணி மன்றம்' தொடங்கி இருப்பது, அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து பாஜக முன்னாள் மாநிலth தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவில், '' அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளுக்கு, வணக்கம். இன்றைய தினம் திருநெல்வேலியில் என் பெயரில் நற்பணி மன்றம் அமைத்து கொடி அறிமுகம் செய்துள்ளதாக ஊடகங்களில் வந்த செய்தி கண்டேன். நீங்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்புக்கு மிகுந்த கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். எனினும், இது போன்ற அமைப்புகள், கொடி உள்ளிட்டவற்றில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. எனவே தயவுசெய்து என்னுடைய பெயர், புகைப்படம் உள்ளிட்டவற்றைப் பயன்படுத்தும் இது போன்ற செயல்களை உடனடியாக கைவிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வருங்காலத்திலும் இத்தகைய செயல்பாடுகளை தவிர்க்குமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம்.

மன்றம் தொடங்கிய வேல்கண்ணன்
மன்றம் தொடங்கிய வேல்கண்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
எனவே அனைவரும் முதலில் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும், உங்கள் குடும்பத்தினர் நலனை மேம்படுத்துவதற்கும் முன்னுரிமை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்கள் அனைவரின் அன்பிற்கும், ஆதரவுக்கும் மீண்டும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்." என, அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் தளப்பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Last Updated : October 17, 2025 at 10:10 PM IST

TAGGED:

TIRUNELVELI ANNAMALAI FOUNDATION
அண்ணாமலை நற்பணி மன்றம்
நெல்லை அண்ணாமலை நற்பணி மன்றம்
BJP FORMER PRESIDENT
ANNAMALAI CHARITABLE FOUNDATION

