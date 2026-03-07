மேகதாது அணை திட்ட அறிக்கை; கர்நாடகா அரசை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கண்டிக்காதது ஏன்? - அண்ணாமலை
Published : March 7, 2026 at 9:46 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்ட அறிக்கை தயாரிக்க அம்மாநில அரசு அறிவித்ததற்கு, தமிழக முதலமைச்சர் கண்டனம் தெரிவிக்காமல் இருப்பது ஏன்? என அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பினார்.
கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சியில் இன்று பாஜக சார்பில் 'மக்கள் மருந்தகம்' நாள் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கலந்துகொண்டு மக்கள் மருந்தகம் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசினார். இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை, '' கர்நாடகா முதலமைச்சர் சித்தராமையா மேகதாது அணைக்கான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க சட்டமன்றத்தில் அறிவித்து உள்ளார். தமிழ்நாட்டில் திமுக -காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியான அடுத்த நாள் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
இதை பார்க்கும் போது மறைமுகமாக பேச்சுவார்த்தை நடந்து இருப்பதாக தெரிகிறது. காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த பிறகு அடுத்த நாளே காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா மேகதாது அணைக்கான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க அறிவித்திருப்பது தவறு.
மேகதாது அணை கட்டினால் டெல்டா பகுதி விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவர். இதற்காக, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிக்காமல் இருப்பது வருத்தமாக உள்ளது.
கூட்டணி நலனிற்காக, முதலமைச்சர் மு. க. ஸ்டாலின் வேண்டுமென்றே தமிழகத்தில் உள்ள டெல்டா விவசாயிகள் நலனை அடமானம் வைத்து விட்டாரோ? என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக பாஜக சார்பில் கர்நாடக அரசின் இந்த அறிவிப்பை எதிர்க்கிறோம்.'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' 2021 ஆம் ஆண்டு திமுக தேர்தல் அறிக்கையில், '' நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மூன்று லட்சத்து 50 ஆயிரம் பேருக்கு அரசு வேலை வழங்குவோம்'' என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், திமுக ஆட்சியின் ஐந்தாண்டுகள் முடியும் நிலையில், எத்தனை பேருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்பட்டுள்ளது? அரசு தேர்வாணையம் மூலம் 40 ஆயிரத்துக்கும் குறைவானவர்களுக்கு மட்டுமே வேலை வழங்கப்பட்டு உள்ளது. இது போன்று மக்களைத் தொடர்ந்து முட்டாளாக்கக் கூடாது. மத்திய அரசு மீது குறை சொல்வது, தம்பட்டம் அடிப்பது, நாளிதழில் விளம்பரம் தருவது போன்ற வேலைகள் மட்டுமே முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் செய்து வருகிறார். போர் பதற்றம் காரணமாக இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு விலை அதிகரித்து வரும் நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அளித்த சிலிண்டர் மானியத்தை தற்போது வழங்க வேண்டும்'' என்று அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.