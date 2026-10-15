தமிழ்நாடு காற்றாலை உற்பத்தியில் முன்னணியில் இருந்தும் ரூ.35-க்கு மின்சாரம் வாங்குவது ஏன்? - அண்ணாமலை கேள்வி
மின்சார விவகாரத்தில், அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கான அரசின் பார்வையை சொல்ல வேண்டும். பழங்கால கதைகளை மீண்டும் மீண்டும் பேசக்கூடாது. மாற்றம் வேண்டும் என்றும் தான் மக்கள் வாக்களித்துள்ளார்கள் என அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 8:50 PM IST
கோயம்புத்தூர்: காற்றாலை மின் உற்பத்தியை அதிகமாக செய்யும் தமிழகம், எதற்காக ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 கொடுத்து கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று அண்ணாமலை கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
கோவை நீலாம்பூரில் உள்ள தனியார் அரங்கில், we the leaders அமைப்பின் சார்பில், 'டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல்கலாம் நெறிமுறை மற்றும் அரசியல் திறன் பயிற்சி மையம்' துவக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது. அதில் கலந்து கொண்ட 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் முதன்மை சேவகர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.35?
அப்போது, “தமிழ்நாட்டில் ஒரு மெகாவாட்டிற்கு மேல் போதுமான எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் இல்லை. மின்சார விவகாரத்தில், தமிழக மக்களுக்கு என்ன செய்யப் போகிறோம் என்பதை அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். காற்றாலை உற்பத்தியில் முன்னணியில் இருக்கும் நமது மாநிலம், எதற்காக ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 கொடுத்து கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்? என்ற கேள்வி இருக்கிறது.
இந்த விலையை சாதாரண மக்களாகிய நாம் தான் கொடுக்கிறோம். மின்சார விவகாரத்தில், அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கான அரசின் பார்வையை சொல்ல வேண்டும். பழங்கால கதைகளை மீண்டும் மீண்டும் பேசக்கூடாது. மாற்றம் வேண்டும் என்றும் தான் மக்கள் வாக்களித்துள்ளார்கள். அதை முறையாக பயன்படுத்துவார்கள்” என நம்புவதாக தெரிவித்தார்.
உள்ளாட்சித் தேர்தல்
மேலும், “தமிழ்நாட்டில் எப்பொழுது உள்ளாட்சித் தேர்தல் வந்தாலும் வீ த லீடர்ஸ்ஐ அமைப்பு களம் காண்பார்கள். அடிப்படை மாற்றம் என்பது உள்ளாட்சியில் துவங்கி மேலே வரை வரும் என நம்புகின்றோம். உள்ளாட்சித் தேர்தல் உடனடியாக வந்தால் வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பாக போட்டியிடுவோம். அதற்கான லீடர்ஸ்யை தயார் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம்.
கூட்டணி இல்லை
வீ த லீடர்ஸ் அடுத்த வருடத்திற்குள் ஒரு லட்சம் பேருக்கு பயிற்சி கொடுத்து விடுவோம். ஒரு வருடத்திற்குள் நமக்கும் மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும். திமுக, அதிமுக பாமக, நாம் தமிழர் என நிறைய கட்சிகள் இருக்கின்றன. ஆனால், நாங்கள் மாறுபட்டு நிற்கின்றோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய முயற்சி, புதிய பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பின் சார்பில் தலைவர்களை நிறுத்த வேண்டுமென நினைத்திருக்கும் போது நாங்கள் ஏன் கூட்டணிக்கு செல்ல வேண்டும்? எல்லா இடத்திலும் மாற்றத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எண்ணம்” என்றார்.
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முதலமைச்சருக்கு வைத்த கோரிக்கை
தொடர்ந்து, “முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். அவருக்கு போதுமான பாப்புலாரிட்டி இருக்கிறது. அவர் ஆந்திரா சென்றாலும் ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் நிற்கின்றனர். இனி விஜய் வந்தால் பாப்புலர் என காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவசியம் இல்லை என நினைத்து விட்டால் பேரிகார்டுகள் தேவையில்லை. இது பலருக்கு தொந்தரவாக இருக்கிறது.
தமிழக மக்கள் யாரையும் பாய்ந்து கடித்து, பிராண்ட மாட்டார்கள். சாதாரண பாதுகாப்பு கொடுத்தாலே அவரை வரவேற்று விட்டு வேலையை பார்ப்பார்கள். இரண்டு பக்கமும் பேரிகார்டு போட்டு இடையூறு செய்ய வேண்டாம். மக்களை முடிந்தவரை இயல்பு வாழ்க்கைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள். இதற்கு முதல்வர் தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
விஜய் ஒரு முன்னுதாரணத்தை களத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும். மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். மக்களை பார்ப்பதற்கு எத்தனையோ முதலமைச்சர்கள் நேரத்தை ஒதுக்குகின்றனர். அதுபோல ஒரு நாளை ஒதுக்குங்கள். மக்கள் அங்கு வந்து பார்ப்பார்கள். வண்டி மீது நின்று கொண்டு கை காட்டுவதை விட, ஒரு முன்னுதாரணத்தை செட் செய்ய வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.
போராட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுங்கள்
”டெல்லியில் இளைஞர்கள் கேள்வி கேட்பது தவறு அல்ல. அரசு அவர்கள் தரப்பு நியாயத்தை சொல்வதும் தவறு அல்ல. இளைஞர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த வேண்டும், போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றால் அனுமதி கொடுங்கள்” என்றார்.