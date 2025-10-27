ETV Bharat / state

'அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' எந்த அரசியலமைப்பையும் சார்ந்தது அல்ல; வேறு கட்சியினரும் பங்கேற்கலாம்! - அமைப்பின் தலைவர் உறுதி!

தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து கர்நாடக மாநிலத்திலும் ’அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' அமைப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம் மாநிலத் தலைவர் பழனிவேல்
அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம் மாநிலத் தலைவர் பழனிவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 8:08 AM IST

கோயம்புத்தூர்: 'அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' அமைப்பானது எந்த அரசியலமைப்பையும் சார்ந்தது அல்ல என்றும், அது மக்களுக்கான அமைப்பு என்றும் அந்த அமைப்பின் மாநிலத் தலைவர் பழனிவேல் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை பெயரில், 'அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' (Annamalai ANBU Koottam) என்ற தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பு டெல்லியை மையமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அமைப்பு விதவைகள், குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு உதவும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்டது. தற்போது தலைநகரங்கள், பேரூராட்சி, கிராமப்புறங்களில் உறுப்பினர்களை நியமிக்கும் பொறுப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.

நேற்று 'அண்ணாமலை அன்பு கூட்ட’த்தின் நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டமானது, பொள்ளாச்சி புளியம்பட்டி சாலையில் உள்ள தனியார் கல்யாண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில், அமைப்பின் மாநிலத் தலைவர் பழனிவேல் கலந்துகொண்டு நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “'அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' என்பது ஓர் சமூக சேவை அமைப்பு. இந்த அமைப்பு கிராமந்தோறும் உள்ள ஏழை, எளிய மக்கள், ஆதரவற்றோர், குழந்தைகள், விதவைகளுக்கு கல்வி, மருத்துவம், உணவு போன்ற அடிப்படை உதவிகளை செய்துதரும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது எந்த அரசியலமைப்பையும் சார்ந்தது அல்ல, மக்களுக்கான அமைப்பு.

இதையும் படிங்க: களைகட்டிய கண்ணகி நகர்... 'தங்க' மகள் கார்த்திகாவுக்கு சொந்த ஊரில் பெருமைமிகு வரவேற்பு!

தமிழ்நாடு முழுவதும் சேவை செய்யும் நோக்கில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த அமைப்பை உருவாக்கி வருகிறோம். தற்போது கர்நாடக மாநிலத்திலும் ‘அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' அமைப்பை தொடங்கியுள்ளோம். அண்ணாமலையின் கரத்தை உயர்த்தும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே இந்த அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளோம். இதற்காக ஒவ்வொரு கிராம வாரியாக வாட்ஸ் அப் குழுவை உருவாக்கி, அதன் மூலம் எங்கள் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்வார்கள்.

இந்த அமைப்பில் சமூக சேவை ஆற்ற விருப்பமுள்ள யாராக இருந்தாலும், வேறு கட்சியினர் உட்பட அனைவரையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்த பொக்கிஷம். நமது மாநிலம் முழுவதுமுள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் ‘அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்’ சார்பில் இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை தொடங்க உள்ளது. இந்த அன்பு கூட்டம் மக்களின் மனதில் இடம் பிடிக்கும்” என்றார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில மண்டல பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

