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டெங்கு காய்ச்சல் இல்லை, ஸ்க்ரப் டைஃபஸ் தொற்று தான் காரணம் - அண்ணா பல்கலை. மாணவர் உயிரிழப்பு குறித்து சுகாதாரத்துறை விளக்கம்

மாணவர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படவில்லை என மறுப்பு தெரிவித்த சுகாதாரத்துறை, பூச்சி கடித்ததால் ஏற்படும் ஸ்க்ரப் டைஃபஸ் எனப்படும் தொற்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 1:19 PM IST

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சென்னை: காய்ச்சல் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர் உயிரிழந்த நிலையில், ஸ்க்ரப் டைஃபஸ் தொற்றினால் மாணவர் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக சுகாதாரத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் படிந்து வந்த மாணவர் ஹரிஷ் குமார் (20) செப்டம்பர் 17-ம் தேதி தீவிர காய்ச்சல் காரணமாக கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், செப்டம்பர் 18-ம் தேதி அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, மாணவர் டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக உயிரிழந்ததாக தகவல் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதனைத் தொடர்ந்து கீழ்ப்பக்கம் அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்த தகவலில், கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு மேலாக கடுமையான காய்ச்சல் காரணமாக விடுதியிலேயே தங்கியிருந்த நிலையில், நுரையீரல் முழுவதும் தொற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட விளக்கத்தில், செப்டம்பர் 17-ம் தேதி 4 நாட்கள் கடும் காய்ச்சலுடன் கிண்டியில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனைக்கு மாணவர் வந்ததாகவும், அதனையடுத்து, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அங்கு அடுத்த நாள் மாணவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், மாணவர் டெங்கு காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்படவில்லை என மறுப்பு தெரிவித்த சுகாதாரத்துறை, பூச்சி கடித்ததால் ஏற்படும் ஸ்க்ரப் டைஃபஸ் எனப்படும் தொற்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த சூழலில், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தைச் சார்ந்த மற்றொரு மாணவர் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து, அண்ணா பல்கலைக்கழக விடுதியில் தங்கி இருக்கும் மாணவர்களுக்கு உடனடியாக பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

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இது குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக பதிவாளர் குமரேசன் கூறுகையில், ”அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு காய்ச்சல் முகாம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. யாருக்கும் டெங்கு காய்ச்சல் போன்ற எந்த அறிகுறியும் இல்லை. பல்கலைக்கழக வளாகம் முழுவதும் சுத்தமாக உள்ளது. எங்கும் தண்ணீர் தேங்கவில்லை” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கிடையே, தமிழ்நாட்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று (செப்.18) ஒரே நாளில் மட்டும் 253 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தாண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 18-ம் தேதி வரை 16,830 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளதாக பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த கொசு ஒழிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தவும், மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சல் வார்டுகளை அதிகமாக்கவும் பொது சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த சூழலில், காய்ச்சல், சளி, இருமல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் தொடர்ந்து தெரிந்தால் அலட்சியப்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டுமென சுகாதாரத் துறை சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

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