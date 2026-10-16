டிராஃபிக்கில் சிக்காமல் நோயாளிகளை விரைந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் - ஜனவரியில் சோதனை ஓட்டம்
ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் 1,000 அடி முதல் 1,200 அடி வரையிலான உயரத்தில் 90 நிமிடங்கள் வரை பறக்கும் ஆற்றல் கொண்டது.
Published : October 16, 2026 at 6:42 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் டாக்டர். கலாம் மேம்பட்ட ஆளில்லா விமான ஆராய்ச்சி மையத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸின் சோதனை ஓட்டம் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் நடைபெறும் என ஏரோஸ்பேஸ் ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குநர் செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் குரோம்பேட்டை வளாகமான, மெட்ராஸ் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தில் ஏரோஸ்பேஸ் ஆராய்ச்சி மையம் இயங்கி வருகிறது. இந்த மையத்தின் மூலம் ஏரோஸ்பேஸ் துறையில் பல்வேறு விதமான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த மையத்தின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்ட ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கும் வண்ணம் 2019ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசின் நிதியுதவியுடன் டாக்டர். கலாம் மேம்பட்ட ஆளில்லா விமான ஆராய்ச்சி மையம் தொடங்கப்பட்டது.
இந்த மையத்தின் மூலம் பல்வகை பயன்பாட்டிற்கான டிரோன்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, 2021 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் முதன்முறையாக டிஜிசிஏ-வால் ட்ரோன் பைலட் பயிற்சி அளிக்க இந்த மையத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தி பல்துறைக்கேற்ப அதனை பயன்படுத்தும் வகையில் உருவாக்க, டாக்டர். கலாம் மேம்பட்ட ஆளில்லா விமான ஆராய்ச்சி மையத்துடன் இணைந்து தமிழ்நாடு அரசு கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ட்ரோன் கழகத்தை (TNUAVC) தொடங்கியது.
ட்ரோன் தொழில்நுட்பம்
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டை ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தின் முதன்மையான மாநிலமாக மாற்றும் வகையில், டாக்டர். கலாம் மேம்பட்ட ஆளில்லா விமான ஆராய்ச்சி மையத்தின் மூலம் மேப்பிங், கண்காணிப்பு, பேரிடர் மேலாண்மை, விவசாயம், உற்பத்தி, பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு ஏற்ப ட்ரோன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, விவசாய நிலங்களுக்கு பூச்சி மருந்து தெளிப்பது, அடர்ந்த காடுகளில் சிக்கி இருப்பவர்களை மீட்பது, வனவிலங்குகளை கண்காணிப்பது, அவசர காலங்களில் தேவையான பொருட்களை ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது, பேரிடர் நேரங்களில் மனிதர்களால் எளிதாக செல்ல முடியாத இடங்களுக்கு சென்று மீட்புப் பணிக்கு தேவையான நேரடி நிலவரத்தை அறிய உதவுவது, வீடியோ பதிவு மேற்கொள்வது உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான ட்ரோன்கள் இங்கு தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் உள்ள ராணுவ வீரர்களுக்கு தேவையான மருந்துவ பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களை அனுப்பவும் இங்கு தயாரிக்கப்படும் ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ்
இந்த நிலையில், மருத்துவத் துறையில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் 250 கிலோ எடையை சுமந்து செல்லும் திறன் கொண்ட ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று இம்மையத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்த்து இருவரை சுமந்து செல்லும் வகையில் இந்த ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் 1,000 அடி முதல் 1,200 அடி வரையிலான உயரத்தில் 90 நிமிடங்கள் வரை பறக்கும் ஆற்றல் கொண்டது. இதன் மூலம் அவசர காலங்களில் பாதிக்கப்பட்டவரை உடனடியாக மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லலாம். தரை வழியாக செல்ல முடியாத இடங்களுக்கும் இந்த ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜனவரியில் சோதனை ஓட்டம்
இதுதொடர்பாக ஏரோஸ்பேஸ் ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குநர் செந்தில்குமார் கூறுகையில், “இந்த ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் கட்டடங்களின் மேல்தளம், மைதானங்களில் இறங்ககூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நோயாளிகளோடு மருத்துவ பணியாளர்களும் செல்லும் வகையில் இதன் திறனை அதிகரிக்க தற்போது பணிகளும் நடந்து வருகின்றன.
மேலும், ட்ரோன் மூலம் சிறிய அளவிலான மருந்து பொருட்களை சுமார் 400 கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு அனுப்புவதற்கான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அவசர காலங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாத மருத்துவச் சேவையை வழங்குவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் வகையில், அதற்கான வடிவமைப்பு இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
அதன்படி, காரைக்குடியில் உள்ள கானாடுகாத்தான் விமான நிலையத்தில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சோதனை அடிப்படையில் ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் பறக்க விடப்பட உள்ளது. அதற்கான ஆயத்தப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன" எனத் தெரிவித்தார்.
அவசர சிகிச்சையில் மிகப்பெரிய அளவில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த ட்ரோன் ஆம்புலன்ஸ் விரைவில் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டாக்டர். கலாம் மேம்பட்ட ஆளில்லா விமான ஆராய்ச்சி மையத்த்துடன் ஆந்திரப் பிரதேச மாநில அரசும் இத்திட்டத்தில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இணைந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.