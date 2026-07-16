துணை செலிவியர், சுகாதார ஆய்வாளர் படிப்புகள் வழங்க அனுமதி பெற்றுள்ள கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியல் வெளியீடு
தமிழ்நாட்டில் அனுமதி பெறாமல் இயங்கும் மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.
Published : July 16, 2026 at 6:20 PM IST
சென்னை: துணை செலிவியர், பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர், சுகாதார ஆய்வாளர் ஆகிய படிப்புகளை வழங்கும் அரசு மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் தரேஸ் அகமது வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், சுகாதாரத் துறையின் கீழ் இயங்கக் கூடிய எந்தவொரு மருத்துவ கல்வி நிறுவனங்களும், மத்திய, மாநில மற்றும் பிற அமைப்புகளின் முறையான அங்கீகாரத்தை கொண்டு இயங்க வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதில், “அங்கீகாரம் இல்லாமல் இயங்கும் கல்வி நிறுவனங்களால் மாணவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். அவர்களுடைய வேலைவாய்ப்பும் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, அங்கீகாரமின்றி எந்தவொரு மருத்துவ கல்வி நிறுவனங்களும் இயங்கக் கூடாது. அதே போல், அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதி இல்லாத பாடப்பிரிவுகள் நடத்தப்படுவது குறித்து புகார்கள் வந்தால், அந்தந்த மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்து, நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் அனுமதி பெறாமலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களின் இணைவு பெறாமலும் செயல்படும் சட்டவிரோத மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அனுமதியின்றி நடத்தப்படும் மருத்துவப் படிப்புகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றின் மீது கடுமையான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான புதிய நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறையின் அனுமதியுடன் நடத்தப்படும் படிப்புகள் மற்றும் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு அனுமதியளிக்க எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலை https://tndphpm.com/documents/all என்ற இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்.
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அதன்படி, துணை செவிலியர்-மகப்பேறு உதவியாளர் (ஏ.என்.எம்) படிப்பு 11 அரசு மருத்துவமனைகளில் அளிக்கப்படுகிறது. சென்னை, மதுரை, பூந்தமல்லி, திருவல்லிக்கேணி, புதுக்கோட்டை, தருமபுரி, சிவகங்கை, தேனி, திருநெல்வேலி, நாமக்கல், திண்டுக்கல் காந்திகிராமம் ஆகிய இடங்களில் தலா 60 மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், 75 தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் ஏஎன்எம் பயிற்சி அளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
MPHW(M) பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் (ஆண்), HI (சுகாதார ஆய்வாளர்), SI (சுகாதார ஆய்வாளர்) ஆகிய மருத்துவப் படிப்புகள் 56 தனியார் மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்களில் அளிப்பதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் உத்தரவை பின்பற்றி முதன்முதலில் நடப்பு கல்வியாண்டில் மருத்துவப் படிப்பில் சேர்வதற்கான அங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.