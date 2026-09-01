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அனிதாவின் தியாகம் வீண் போகாது, நீட் தேர்வை தூக்கி எறியும் நாள் வரும் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா

அனிதாவின் 9 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் கூட்டத்தை நடத்த அரசு அனுமதி மறுத்துள்ளதை சுட்டிக் காட்டி எதிர்க்கட்சித் தலவைர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா (Tamilnadu Assembly (Youtube Channel))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 1:32 PM IST

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சென்னை: அனிதாவின் தியாகம் வீண் போகாது என்றும், அவருக்கான நீதி நிச்சயம் வென்றெடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, அனிதா நினைவு நாள் குறித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், அனிதா 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 1200 க்கு 1176 மதிப்பெண்களும், மருத்துவப் படிப்பிற்கான கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்ணாக 196.75 ம் பெற்றிருந்ததாகக் குறிப்பிட்டார். நீட் தேர்வு முறையால் அவரது மருத்துவக் கனவு தகர்ந்ததாகத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அனிதா, நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தனக்கான நீதியைப் பெற உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று போராடினார். உச்ச நீதிமன்றத்தின் வாயிலில் நின்று ஊடகங்களிடம் தைரியமாகப் பேசி, நீட் தேர்வால் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினையை நாடு முழுவதும் எடுத்துச் சென்றார்.

நீட் தேர்வை தூக்கி எறியும் நாள் வரும்

ஆனால், அவரது எதிர்பார்ப்புக்கு சாதகமான தீர்வு கிடைக்காத நிலையில், அனிதா உயிரை மாய்த்துக் கொண்டது தமிழகத்தையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் பல்வேறு அரசுகளின் காலகட்டங்களிலும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரின் காலங்களிலும், இன்றைய முதல்வரும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஒருமித்த குரலில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட போதிலும், ஒன்றிய அரசு தமிழகத்தின் கோரிக்கைக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகிறது.

2029 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் சூழல்கள் மாறும் போது, நாடாளுமன்றத்தில் நீட் தேர்வை முற்றிலுமாக தூக்கி எறியும் நாள் வரும். அனிதாவின் தியாகம் வீண் போகாது. அவருக்கான நீதி நிச்சயம் வென்றெடுக்கப்படும். நீட் உள்ளிட்ட தேர்வுகளின் அழுத்தத்தால் மாணவ-மாணவிகள் தங்களது தன்னம்பிக்கையை இழக்கக் கூடாது" என்றார்.

அனிதாவின் நினைவேந்தல் கூட்டத்துக்கு அனுமதி மறுத்தது ஏன்?

அப்போது பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "இன்று தங்கை அனிதாவின் 9ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள். ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதேபோல, தமிழ்நாடு மாணவர் இளைஞர் கூட்டமைப்பு சார்பாகவும், அனிதாவுடைய குடும்பத்தினர் சார்பாகவும், தங்கை அனிதாவுடைய 9 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியை சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில், இன்று நடத்த திட்டமிட்டிருந்தனர். எந்த அரசியல் சார்பும் இல்லாமல் நடத்தப்பட இருந்த அனிதா நினைவேந்தல் கூட்டத்திற்கு, இந்த அரசு மற்றும் சென்னை மாநகர காவல்துறை அனுமதி மறுத்திருக்கிறார்கள்.

நினைவேந்தல் நடத்துவதற்கு அனுமதி கேட்டு 15 நாட்களுக்கு முன்பாகவே கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் காவல்துறை இது ஆர்ப்பாட்டம் என்று கூறி அனுமதி மறுத்துள்ளது. தங்கை அனிதாவுடைய சகோதரர் மணிரத்னம் அவர்கள் என்னைச் சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை வைத்தார்.

நீட் கொடுமையால் இந்தியாவில் நடந்த முதல் மரணம் தங்கை அனிதாவுடைய மரணம். தங்கை அனிதா மரணமடைந்த போது, நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அனிதா வீட்டிற்கே சென்று துக்கம் விசாரித்தார். எங்களுடைய தலைவரும் அன்றே சென்று அனிதா உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.

இன்றைக்கு ஆளுங்கட்சியும் நீட்டை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளார்கள். ஆனால் ஜனநாயக முறையில் அமைதியாக நடக்க இருந்த ஒரு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிக்கு இந்த அரசு ஏன் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்பதை இங்கே கேட்க விரும்புகின்றேன். நீட் எதிர்ப்பின் அடையாளமான தங்கை அனிதா நினைவேந்தலுக்கு அனுமதி தர வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

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இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "பெசன்ட் நகர் அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலய திருவிழா கொடியேற்றம் மற்றும் தேர்த் திருவிழா நாட்களில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

மாற்று இடம் அறிவிக்கப்படும்

இதன் பின்னர் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலய திருவிழா கொடியேற்ற நிகழ்வு கடந்த வாரமே நிறைவடைந்து விட்டது. அடுத்தகட்டமாக செப்டம்பர் 7 மற்றும் 8-ஆம் தேதிகளில் தான் தேர்த் திருவிழா நடைபெற உள்ளது. இன்றைய தினம் அந்த பகுதியில் பெரிய அளவில் மக்கள் கூட்டம் எதுவும் இல்லை. நேற்று மாலை கூட நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் விழா நடைபெறும் இடத்தை நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர். அங்கு கூட்டம் ஏதும் இல்லாத சூழலே நிலவுகிறது.

எனவே, இந்த நிகழ்வை நடத்த அரசு உடனடியாக அனுமதி அளிக்க வேண்டும். அப்படி இயலாதபட்சத்தில், இன்றைய தினமே நினைவேந்தல் நாள் என்பதால், அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்து உடனடியாக மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்து தர வேண்டும்" என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார்.

இதற்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "முதலமைச்சருடன் கலந்து பேசி மாற்று இடம் அறிவிக்கப்படும்" என்றார்.

TAGGED:

ANITHA
MINISTER AADHAV ARJUNA
UDHAYANIDHI STALIN
அனிதா நினைவேந்தல்
SOON NEET BANNED SAYS AADHAV ARJUNA

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