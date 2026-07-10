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தவெகவில் இணைய சொல்லி வற்புறுத்தியது யார்? போலீசாரிடம் கூறிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்

என்னை கைது செய்து மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் வைத்திருந்தபோதும், இரண்டு பேர் என்னிடம் வந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையுமாறு கூறினார்கள் என அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

அனிதா ராதாகிருஷ்னன் (கோப்புப்படம்)
அனிதா ராதாகிருஷ்னன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 8:02 PM IST

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தூத்துக்குடி: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தன்னை இணையுமாறு வற்புறுத்தியது யார் என்பதை போலீசாரிடம் கூறிவிட்டதாக திமுக எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூரில், திமுக சார்பில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் கடந்த ஜூன் 20ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் பேசிய திருச்செந்தூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏவும், முன்னாள் அமைச்சருமான அனிதா கிருஷ்ணன், முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தனிப்பட்ட முறையிலும் முதலமைச்சர் விஜய்யை அவர் கிண்டல் செய்ததாக தெரிகிறது.

இதுதொடர்பாக தவெக நிர்வாகி ஒருவர் அளித்த புகாரின் பேரில், ஆத்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனிடையே, கைது நடவடிக்கையை தவிர்ப்பதற்காக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அவரது முன்ஜாமீன் மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில், கடந்த வாரம் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை போலீசார் கைது செய்தனர்.

அப்போது அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், "தவெகவில் என்னை இணையுமாறு சிலர் வற்புறுத்தினர். நான் யாருக்கும் அடிபணியமாட்டேன். நான் திமுக காரன்" என பேசினார். பின்னர், நீதிமன்றம் அவரை நிபந்தனை ஜாமீனில் விடுவித்தது.

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இதனிடையே, தவெகவில் சேருமாறு சிலர் தன்னை வற்புறுத்தியதாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கூறியதை கவனத்தில் எடுத்த போலீசார், இதுதொடர்பாக அவரிடம் விசாரிப்பதற்காக சம்மன் அனுப்பினர்.

இதன்பேரில், இன்று தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் ஆஜரான அனிதா ராதாகிருஷ்ணனிடம் சுமார் ஒன்றரை மணிநேரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

விசாரணை முடிந்து வெளியே வந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர், "தவெகவில் இணையச் சொல்லி யார் என்னை அணுகினார்கள் என்ற விவரத்தை காவல் துறையினரிடம் தெரிவித்துள்ளேன்.

என்னை கைது செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் வைத்திருந்தபோது, இரண்டு பேர் என்னிடம் வந்து தவெகவில் இணையுமாறு கூறினார்கள். அந்த விவரத்தையும் கூறியுள்ளேன். திமுககாரன் எதற்கும் அஞ்சமாட்டான்" என்று அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

தவெக
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அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
விஜய்
ANITHA RADHAKRISHNAN

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