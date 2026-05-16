திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும் - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்

தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் மகளிர் உரிமை தொகையாக ரூ.2,500 தருவேன் என்று கூறியதை முதல்வர் இதுவரை ஏன் செயல்படுத்தவில்லை என அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பினார்.

முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat)
Published : May 16, 2026 at 9:29 PM IST

தூத்துக்குடி: திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டுமென முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தொடர்ந்து ஏழாவது முறையாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இந்நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்ட திமுக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், “நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நின்று வெற்றி பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய் ராஜினாமா செய்துள்ளார். இந்த தேர்தலில், ஒரு மாயாஜால அலை அடித்து, எதிரணிக்கு (தவெக) வெற்றி கிடைத்துள்ளது. தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம். இதற்காக, குழுவும் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம்.

இதனால், நடக்கவிருக்கும் திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக சார்பில் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும் என கட்சி தரப்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளோம். தேர்தலில் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, அந்த நடிகரின் முகத்தில் கரியைப் பூச வேண்டும். அதற்காக, நாங்கள் முழுமூச்சாக செயல்படுவோம்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “வெற்றி பெற்றவுடன் மகளிர் உரிமை தொகையாக ரூ.2,500 தருவேன் என்று கூறிய அவர், தற்போது ரூ.1,000 கொடுத்தால் சரியா? பேருந்தில் எங்கு வேண்டுமென்றாலும் செல்லலாம் என வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள், அது செய்யப்பட்டதா? கொடுத்த வாக்குறுதிகள் எதையும் முதல்வர் விஜய் நிறைவேற்றவில்லை.

எத்தனையோ தலைவர்கள் தமிழகத்தை ஆண்டிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, காமராஜர், கருணாநிதி, ஜெயலலிதா என பல தலைவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றனர். ஆனால், அவர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தாலும் அவர்களை விட மிகச் சிறப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் மக்களுக்கான சிறப்பான திட்டங்களை தேர்ந்தெடுத்து அறிவித்து செயல்படுத்தியவர் தலைவர் ஸ்டாலின்.

பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு முழுமையாக செயல்படுத்தியது திமுக அரசு. திமுக அரசில் அறிவித்த திட்டங்கள் இப்போதைய ஆட்சியிலும் தொடரும். அப்படி இல்லையென்றால் தமிழக சட்டமன்றமே நடைபெறாது” என எச்சரித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியதன் அடிப்படையில் ஆளுநர் ஆட்சி தமிழகத்தில் வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக திமுகவின் கூட்டணிக் கட்சிகளான கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐயூஎம்எல் தற்போதைய அரசுக்கு ஆதரவு கொடுத்துள்ளது. ஆனால், அதிமுகவின் நிலை வேறு. அவர்களை இரண்டாகப் பிரித்து, அதில் ஒரு பிரிவினர் தற்போது ஆளும்கட்சிக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர். இந்த நிலை மாறும். ஸ்டாலின் கூறியது போல, இன்னும் ஆறு மாதத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும். மீண்டும் புதிய தெம்புடன் தேர்தலை எதிர்கொள்வோம்” என்றார்.

தொடர்ந்து 7 முறை வெற்றி பெற்றதன் ரகசியம் குறித்து நிரூபர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “நான் எந்த மக்களிடமும் சாதி, மத பாரபட்சம் பார்த்து பழகுவதில்லை. தொகுதியில் அனைவரையும் என் மக்களாக நினைக்கிறேன். அதுதான் காரணம்” என பதிலளித்தார்.

