‘விஜய் அண்ணா வராதீங்க’ - நீட் போராட்டத்தில் முதலமைச்சர் அனிதா சகோதரர் வைத்த கோரிக்கை என்ன?
தனியார் இணையதளத்தில் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்த உள்ளதாகவும், முதலமைச்சரிடமும் சென்று கையெழுத்து பெற முயற்சிப்போம் என்றும் மணிரத்தினம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 2, 2026 at 11:10 AM IST
சென்னை: நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றிய அரசுக்கு எதிரானது என்றும், இந்த போராட்டத்திற்கு விஜய் அண்ணா வரவேண்டாம் என்றும் அனிதாவின் சகோதரர் மணிரத்தினம் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் எதிர்ப்புக் கூட்டியக்கம் சார்பில் அனிதாவின் 9ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் நடைபெற்றது. இதில் நீட் எதிர்ப்பு கூட்டியக்கத்தின் நிர்வாகிகள், அனிதாவின் சகோதரர் மணிரத்னம் உள்ளிட்ட 50க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் நீட் தேர்வால் உயிரிழந்த மாணவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. மேலும், கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்றக்கோரியும், நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரியும் கோஷம் எழுப்பப்பட்டது.
மத்திய அரசுக்கு எதிரான போராட்டம்
நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அனிதாவின் அண்ணன் மணிரத்னம், “தங்கை அனிதாவின் நினைவு நாள் இன்று. நினைவேந்த நடத்த வேண்டும் என்று கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பாக காவல்துறையில் அனுமதி கேட்டிருந்தோம், கடைசி நேரத்தில் அனுமதி மறுத்து விட்டனர். மேலும், அதற்கான பதில் கடிதத்தில் நினைவேந்தல் என்பதே இல்லாமல் ஆர்ப்பாட்டம் அல்லது போராட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்க முடியாது என்று தெரிவித்திருந்தனர். நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டமோ போராட்டமோ நடத்த அனுமதி கேட்கவில்லை.
மாநில அரசும் நீட் தேர்வு விலக்கில் தீர்மானமாக இருப்பதாகக் கூறிவரும் நிலையில், தங்கை அனிதாவின் பக்கம் நாங்கள் இருக்கிறோம். என்னுடைய தங்கை தான் அனிதா என்று முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ச்சியாக சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார். அதன் அடிப்படையில் ஆகஸ்ட் 31 இரவு வரை முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தோம். பெசன்ட் நகரில் மிகப்பெரிய அளவில் கூட்டம் இருக்கும் திருவிழா நடைபெறுகிறது என்று சொன்னார்கள், ஆனால் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை மக்கள் கூட்டம் இல்லை.
ஏன் அனுமதி இல்லை?
அடுத்ததாக, நான் முகநூல் மூலமாக மாணவர் அமைப்புக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தேன். மிகப்பெரிய அளவில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை வரும் என்றும், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்க நாங்கள் எல்லாம் ரவுடிகளா?அமைதியான முறையில் இணைந்து நினைவேந்தல் செய்யப்போவதாக கூறியிருந்தோம்.
காவல்துறை தான் எங்களை இப்படி பார்க்கிறது என்றால், முதலமைச்சரும் எங்களை அப்படித்தான் பார்க்கிறார் என நினைக்கிறோம். அரசு பார்ப்பதைத்தான் முதலமைச்சர் விஜய் பார்ப்பதாக நாங்கள் கருதிக்கொள்ள முடியும். இதை அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நீட் தேர்வை எதிர்ப்பதாகவும், அனிதா என் தங்கை என்றும் முதலமைச்சர் சொல்கிறார். ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுப்போம் என்று சொல்லியும் நாங்கள் 12 நாட்கள் பட்டினி போராட்டம் நடத்த வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம். நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும், கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வரவேண்டும் என்ற அரசின் கோரிக்கை தான் எங்கள் கோரிக்கையும் கூட.
இது தமிழ்நாடு அரசால் செய்ய முடியாத, நமது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்று எங்களுக்கு தெரியும். தமிழ்நாடு அரசின் போராட்டத்திற்கு எங்கள் போராட்டம் வலுசேர்க்குமே ஒழிய, ஒருநாளும் பின்னோக்கி கொண்டு செல்லாது. ஆனால் எங்களுடைய போராட்டத்தை ஒடுக்குவது தமிழ்நாடு அரசுக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லதல்ல. சிஜேபி போராட்டத்திற்கு பின்பாக இந்த போராட்டத்திற்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. பிரச்சாரங்கள், துண்டு பிரசுரங்கள் மூலமாக தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுக்க இருக்கிறோம். அனைத்து மாணவர்களையும் சந்திக்கவுள்ளோம்.
கையெழுத்து இயக்கம்
கடந்த ஆட்சியில் திராவிடர் கழகம் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தது. அவற்றிற்கெல்லாம் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது. இது ஒன்றிய அரசுக்கு எதிரான போராட்டம். இடையில் விஜய் அண்ணா வரவேண்டாம் என்று தான் கேட்கிறோம். இது விஜய் அண்ணாவின் தம்பிகளுக்காகவும் தங்கைகளுக்காகவும், அவருடைய தங்கை அனிதாவிற்கான நீதியை பெறுவதற்குமான போராட்டம். மக்கள் போராட்டம் மூலமாகவே இதனை வென்றெடுக்க முடியும்” என்றார்.
மேலும், Change.org.in என்ற இணையதளத்தில் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்த உள்ளதாகவும், முதலமைச்சரிடமும் சென்று கையெழுத்து பெற முயற்சிப்போம் என்றும் தெரிவித்தார்.
“இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நீட் தேர்வுக்கு எதிரான குரல்களை ஒருங்கிணைத்து ஒன்றிய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்போம். நிரந்தரமாக போராடுவதற்கான இடம் கேட்டிருக்கிறோம். எங்கள் கோரிக்கையை பரிசீலிப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். அறவழியில் போராடிவரும் எங்களை வேறு வழியில் போராட தள்ளி விடாதீர்கள் என்பதை அவர்களிடமே முன்வைக்கிறேன்.
ஆகஸ்ட் 31 வரை முயற்சித்தும் எங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை சந்தித்து தகவல் தெரிவித்தும் கொடுக்கவில்லை. ஆனால் எங்களுக்காக குரல் கொடுத்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றார் மணிரத்தினம்.