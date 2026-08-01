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முதலமைச்சர் விஜய்-யை மீண்டும் ஒருமையில் பேசிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் - கடுமையாக விமர்சித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முன்னாள் அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனும், கீதாஜீவனும் பங்கு பிரித்து மக்களிடம் கொள்ளை அடிக்கும் வேலையை பார்ப்பார்கள் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 1:03 PM IST

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தூத்துக்குடி: முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஒருமையில் பேசியதை, அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள நாசரேத்தில் தி.மு.க. பாக முகவர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு கட்சி உறுப்பினர்களிடம் கலந்துரையாடினார்.

அப்போது அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில், “தற்போதுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யால் மக்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை. முதலமைச்சர் ஆடுகிறார், பாடுகிறார். இதைத் தவிர மற்ற எந்த விஷயமும் செய்வது இல்லை. தற்போது காவிரி பிரச்சினையில் நான் ஹெலிகாப்டரில் சென்று நேரில் பார்ப்பேன் என்று கூறுகிறா‘ர்’ (ஒருமையில் குறிப்பிட்ட வார்த்தை மாற்றப்பட்டுள்ளது)” என முதலமைச்சரை ஒருமையில் குறிப்பிட்டு பேசினார்.

மேலும், முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகாவிற்கு சென்றால் அவரை அங்கு பிடித்து கட்டி வைத்து விடுவார்கள். தேவையில்லாமல் அந்த மாநிலத்திற்கு சென்று ஒப்பந்தம் போட்டு நமது மாநிலம் கெட்டுப் போய் விடக்கூடாது. காமராஜர் பெயரை சொல்லி கதை விட்டு தற்போது ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறா‘ர்’ என்று மீண்டும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முதலமைச்சர் குறித்து ஒருமையில் பேசினார். முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் இந்த பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளானது.

இந்நிலையில், தூத்துக்குடி மத்திய மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று (ஜூலை 31) நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

அதன் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “தற்போது தமிழ்நாட்டில் மக்கள் விரும்பிய முதலமைச்சர் விஜய் ஆட்சியில் இருக்கிறார். தூத்துக்குடியில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் கீதாஜீவன் ஆகியோர் பங்கு பிரித்து மக்களிடம் கொள்ளை அடிக்கும் வேலையை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அ.தி.மு.க-விலும் இதேபோன்று மூன்று பேர் இருந்தார்கள். ஆனால், தற்போது எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இப்போது தூத்துக்குடியில் த.வெ.க-வின் இரண்டு அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள். எந்த சத்தமும் இல்லாமல், பொதுமக்களுக்கான வளர்ச்சி பணிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

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தூத்துக்குடியை பொறுத்தவரை தி.மு.க., அ.தி.மு.க. என யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும், முதல் இரண்டு மாதம் எங்கு; யார் பங்கு பிரிப்பது, எங்கு; யார் வசூல் பண்ணுவது என்று தான் விவாதம் நடக்கும். தூத்துக்குடியில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்நிறுவனங்களில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தி.மு.க. சார்பில் வசூலிக்கப்படுகிறது.

தொழில் நிறுவனங்களில் நடைபெறும் ஒப்பந்த பணிகள் உள்ளிட்ட பல செயல்பாடுகள் கூட முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவனுக்கு தெரியாமல் நடைபெறாது. தூத்துக்குடியை சுற்றி 70க்கும் மேற்பட்ட குவாரிகள் உள்ளன. அவை அனைத்துமே முறைகேடான குவாரிகள் தான். இயற்கை வளங்களும், கனிம வளங்களும் கொள்ளையடிக்கப்படுவதை தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

25 வருடமாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மக்களுக்கு என்ன செய்தார். முன்னாள் அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் கீதாஜீவனால் ரவுடிசம் தான் கூடி இருக்கிறது” என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

ANITA RADHAKRISHNAN CONTROVERSIAL
CM VIJAY
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அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
NIRMALKUMAR TO ANITA RADHAKRISHNAN

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