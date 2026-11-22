ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இந்த தைரியம் வந்திருக்குமா? ஸ்டாலினுடனான சந்திப்பு குறித்து நத்தம் விஸ்வநாதன் கேள்வி
மு.க.ஸ்டாலினுடனான எடப்பாடி பழனிசாமியின் சந்திப்பை அதிமுக தொண்டர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார்கள். இப்படி இருந்தால் திமுகவை எதிர்த்து எப்படி அவர் அரசியல் செய்வார்? என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : November 22, 2026 at 11:02 PM IST
திண்டுக்கல்: "ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் இந்த தைரியம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வருமா?" என அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் மு.க.ஸ்டாலினை எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்தது குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
திண்டுக்கல்லில் இன்று (நவ.22) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், நத்தம் தொகுதியின் எம்எல்ஏவுமான நத்தம் விஸ்வநாதனிடம், "திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?" எனக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த நத்தம் விஸ்வநாதன், "அதிமுகவின் கலாச்சாரத்திற்கும், அதிமுக இதுவரை கடைப்பிடித்து வந்த முறைகளுக்கும் நேர் புறம்பானது, எதிரானது. எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அதிமுகவை வழிநடத்திய ஜெயலலிதா, கட்சிக்கு வழிமுறைகளை உருவாக்கிக் கொடுத்தார்.
அதிமுக தொண்டர்கள் எப்படி நடந்துக் கொள்ள வேண்டும்? என்பது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்கிக் கொடுத்துள்ளார். அதிமுக தொண்டர்கள், கட்சியின் தலைமைக்கு விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும்; அதிமுகவின் அரசியல் எதிரியான திமுகவை ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது.
திமுகவுடன் ஒட்டும் வேண்டாம், உறவும் வேண்டாம் என்பது எம்ஜிஆரின் பாலிசி, ஜெயலலிதாவின் பாலிசி. அதிமுக தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து நான் இருக்கின்றேன். எம்ஜிஆரின் வழிமுறைகளுக்கு எதிராகவோ, ஜெயலலிதாவின் வழிமுறைகளுக்கு எதிராகவோ, எந்த தொண்டனும் இதுவரை நடந்துக் கொண்டதே இல்லை. பாரம்பரியமாக வந்த கட்சியில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மு.க.ஸ்டாலினுடன் கூடி பேசி, சிரித்து, மகிழ்ந்து அந்த புகைப்படத்தைப் பெருமையாக வெளியிட்டுள்ளார்.
இதுவரை அதிமுக தலைவர்கள் கடைப்பிடித்து வந்த முறைக்கு நேர்மாறாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நடந்துக் கொண்டுள்ளார். கட்சித் தொண்டர்களே இதை ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள். இதை ஜீரணிக்கவே மாட்டார்கள். இப்படி இருந்தால் திமுகவை எதிர்த்து எப்படி அவர் அரசியல் செய்வார்?
திமுகவுடன் ஒட்டும் இல்லை, உறவும் இல்லை என வளர்ந்த கட்சியில் இன்றைக்கு திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொள்வார்களா? என சொல்லுகின்ற அளவுக்கு நெருக்கம் காட்டுகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி. ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் இந்த தைரியம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வந்திருக்குமா?
இந்நேரம் எடப்பாடி பழனிசாமியை அவர் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கியிருப்பார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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