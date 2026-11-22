அரசியல் எதிரிகள் சந்திப்பு; பங்கேற்காத பிரபலங்கள் யார்?- அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பில் நிகழ்ந்த சுவாரஸ்யங்கள்
சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற அனிருத்- காவ்யா மாறன் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி திரையுலகக் கொண்டாட்டமாக இருந்தபோதிலும், எதிரும் புதிருமாக இருந்த அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இவ்விழாவில்சந்தித்திருப்பது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
Published : November 22, 2026 at 6:43 PM IST
-BY எஸ்.உசேன்
சென்னை: அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பில் அரசியல் எதிரிகள் சந்தித்துப் பேசியிருப்பதும், திரைப் பிரபலங்களான தனுஷ், த்ரிஷா பங்கேற்காததும் சமூக வலைத்தளங்களில் பேசும் பொருளாகியுள்ளது.
சென்னையில் பிரம்மாண்ட திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி
கடந்த நவ.11- ஆம் தேதி அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமணம், கிரீஸ் நாட்டில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இதன்தொடர்ச்சியாக, நேற்று (நவ.21) சென்னை கிண்டியில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர விடுதியில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் திரைப்பிரபலங்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், தொழிலதிபர்கள், கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
குறிப்பாக, துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீஷன், ஆந்திர மாநில அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் உள்ளிட்டோர் அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பில் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
அதேபோல், மணமக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி ஆகியோர் வாழ்த்து செய்திகளை அனுப்பியிருந்தனர்.
ஒரே மேடையில் எடப்பாடி பழனிசாமி - மு.க.ஸ்டாலின்
தமிழ்நாடு அரசியலில் நீண்ட கால எதிரிகளான திமுகவும், அதிமுகவும் உள்ள நிலையில், அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் முன்னிலையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்துப் பேசியிருப்பது தமிழ்நாடு அரசியலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
எடப்பாடி பழனிசாமியும், மு.க.ஸ்டாலினும் அரசியல் மேடைகளில் ஒருவரையொருவர் விமர்சித்து வரும் நிலையில் இச்சந்திப்பு தொடர்பான புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன.
முதலமைச்சர் விஜய் - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திப்பு
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் மூத்த அமைச்சர்களை வீழ்த்தி தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்து நடத்தி வருகிறது. முதலமைச்சரும், கட்சியின் தலைவருமான விஜய், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது திமுக மற்றும் மு.க.ஸ்டாலினின் ஆட்சியைக் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். குறிப்பாக, தனது அரசியல் எதிரி திமுக என்று விஜய் வெளிப்படையாகவே அறிவித்திருந்தார்.
அதேபோல், தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசை, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு விழாவில், முதலமைச்சர் விஜய்யும், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் சந்தித்துப் பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
தேர்தலுக்கு பிறகு திமுக உடனான கூட்டணியை காங்கிரஸ் கட்சி முறித்துக் கொண்ட நிலையில், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, கேரளம் முதலமைச்சர் வி.டி.சதீசன் உள்ளிட்டோருடன் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாடியது கவனம் ஈர்த்தது.
பங்கேற்காத பிரபலங்கள்
பிரபல இசையமைப்பாளராக உள்ள அனிருத்தின் வளர்ச்சிக்கு தொடக்கத்தில் ஆதரவும், வாய்ப்பும் வழங்கிய தனுஷ், அனிருத்- காவ்யா மாறன் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்காதது சமூக வலைத்தளங்களில் பேசும் பொருளாகியுள்ளது. பிரபல நடிகை த்ரிஷாவும் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தனியாக பங்கேற்ற முதலமைச்சர் விஜய்யின் மனைவி
சென்னையில் நடந்த அனிருத்- காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் பங்கேற்று மணமக்களை நேரில் வாழ்த்தினார். அதேபோல், முதலமைச்சர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா நிகழ்ச்சியில் தனியாக வந்துப் பங்கேற்றிருந்தார். அவருடன் கலாநிதி மாறனின் மனைவி காவேரி கலாநிதி உரையாடியாக காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சங்கீதா பொதுவெளியில் தோன்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதலமைச்சர் விஜய் - த்ரிஷா இணைந்து பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள்
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக, அதாவது, மார்ச் 05- ஆம் தேதி நடைபெற்ற கல்பாத்தி குடும்பத் திருமண நிகழ்ச்சியில் விஜய்யும், திரிஷாவும் இணைந்து பங்கேற்றனர். அப்போது, இருவரது வருகையும், அரசியல் மற்றும் திரையுலக வட்டாரங்களில் கவனம் பெற்றது.
மே 10- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்ற நிகழ்ச்சியிலும், ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று முதலமைச்சர் விஜய் தேசியக் கொடியேற்றிய நிகழ்ச்சியிலும் நடிகை த்ரிஷா பங்கேற்றிருந்தார்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இங்கிலாந்தின் சில்வர்ஸ்டோனில் நடைபெற்ற நடிகரும், கார் பந்தய வீரருமான அஜித்குமாரின் 'Michelin Le Mans Cup' கார் பந்தய நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்றிருந்த நிலையில் நடிகை த்ரிஷாவும் கலந்து கொண்டிருந்தார். இந்த மாதம் ஆந்திர முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் உறவினர் திருமண நிகழ்ச்சியிலும் முதலமைச்சர் விஜய்யும், நடிகை த்ரிஷாவும் ஒன்றாகப் பங்கேற்றிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசியலும், திருமண வரவேற்பும்
சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடந்த அனிருத்- காவ்யா மாறன் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி திரையுலகக் கொண்டாட்டமாக இருந்தபோதிலும், எதிரும் புதிருமாக இருந்த அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் சந்தித்திருப்பது முக்கியமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. நிகழ்ச்சியில் நிகழ்ந்த அரசியல் சந்திப்பு, வருங்காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசியலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்துப் பார்ப்போம்.