ETV Bharat / state

கறிக்கோழி வளர்ப்பு குறித்த ஆய்வு; கால்நடை பராமரிப்புத் துறை வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

கறிக்கோழி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் கறிக்கோழி வளர்ப்பு பண்ணை உரிமையாளர்களிடையே வர்த்தக ரீதியிலான ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு செயல்படுகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 11:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கறிக்கோழி வளர்ப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட அளவில் தொழில்நுட்பக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கால்நடை பராமரிப்புத் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

தமிழ்நாட்டில் வருடத்திற்கு சுமார் 50 முதல் 55 கோடி வரை கறிக்கோழி வகைக்கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏறத்தாழ 20,000 கறிக்கோழிப் பண்ணை உரிமையாளர்கள் உள்ளனர். மேலும், ஏறத்தாழ 66 ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (integrators) இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கறிக்கோழி உற்பத்திச் செலவு உள்ளிட்ட சிரமங்கள் குறித்து கறிக்கோழி பண்ணை உரிமையாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகள் வழங்கியதன் அடிப்படையில் 29.12.2025 மற்றும் 21.1.2026 ஆகிய தேதிகளில் கால்நடை பராமரிப்பு இயக்குநர் நடத்திய கூட்டத்தில் சங்க நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.

கறிக்கோழி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (Integrators) மற்றும் கறிக்கோழி வளர்ப்புப் பண்ணை உரிமையாளர்களிடையே வர்த்தக ரீதியிலான ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு செயல்படுகின்றனர். இவர்களுக்கிடையே உள்ள அனைத்துப் பிரச்சினைகளுக்கும் ஒப்பந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டே தீர்வு காண முடியும் என்று சங்க நிர்வாகிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும், கறிக்கோழி வளர்ப்புப் பண்ணை உரிமையாளர்களின் கோரிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்து தீர்வு காணும் வகையில் பேராசிரியர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், மண்டல இணை இயக்குநர், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை, உதவி இயக்குநர், கால்நடை நோய் நுண்ணறிவுப் பிரிவு, வேளாண்மை துறை அலுவலர் உள்ளிட்ட மாவட்ட அளவிலான தொழில்நுட்ப குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பே அனல் பறக்கும் தமிழக அரசியல் களம்; பிரச்சாரத்துக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்ட அதிமுக – பாஜக கூட்டணி

இக்குழு கோழிப் பண்ணை உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுடன் ஆலோசித்து உள்ளீடுகள், தரம் மற்றும் செலவு, உற்பத்திப் பெருக்கத்திற்கான வழிவகைகள், வளர்ப்புப் பணிகள் மற்றும் பண்ணைச் செயல்பாடுகளில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள், நோய்ப்பரவல் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சையில் இருக்கும் இடைவெளி, உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதல் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான பிரச்சினை தொடர்பான விவரங்களை ஆய்வு செய்து கறிக்கோழி வளர்ப்புத் தொழில் நடைபெறும் மாவட்டங்களில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கலந்தாலோசித்து உரிய தீர்வு காண அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு கால்நடை பராமரிப்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

TECHNICAL COMMITTEE
STUDY BROILER FARMING
கறிக்கோழி வளர்ப்பு குறித்து ஆய்வு
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை
ANIMAL HUSBANDRY DEPT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.