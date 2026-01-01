ETV Bharat / state

20 நாட்கள் உணவு இல்லாமல் பரிதாபமாக உயிரிழந்த வளர்ப்பு நாய்கள் - நெல்லையில் அரங்கேறிய சம்பவம்

நெல்லையில் பூட்டிய வீட்டிற்குள் சுமார் 20 நாட்களாக உணவு, தண்ணீர் இன்றி 4 நாய்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாய்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த வீடு
நாய்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 1, 2026 at 10:15 AM IST

திருநெல்வேலி: உரிமையாளர் சிறைக்குச் சென்றதால் சுமார் 20 நாட்களாக பூட்டிய வீட்டிற்குள் உணவு, தண்ணீர் இன்றி தவித்த நாய்களை விலங்குகள் ஆர்வலர்கள் மீட்டுள்ளனர். இதில், 4 நாய்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளது.

நாய், பூனைபோன்ற செல்லப்பிராணிகளை வளர்ப்பது பெரும்பாலானோருக்கு மிகவும் பிடித்த விஷயமாக இருக்கும். குறிப்பாக, நாய் வளர்ப்பில் பலரும் ஈடுபாடு காட்டுவதை பார்க்க முடியும். நன்றிக்கு பெயர் போன நாய்களை பிள்ளைகளுக்கும் மேல் பாசமாக வளர்ப்போரும் உண்டு. அதற்கென தனி உணவு, படுக்கை, ஏசி அறை என வளர்ப்பு நாய்களுக்கு சகல செளகரியங்களையும் அவர்கள் செய்து கொடுப்பர். அதே சமயத்தில், வளர்ப்புப் பிராணிகளை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அப்படியே தெருக்களில் நிர்கதியாக விட்டுச் செல்லும் கல் மனம் படைத்த உரிமையாளர்களும் உண்டு.

அந்த வகையில், உரிமையாளர் முறையாக தகவல் கொடுக்காததால், அவரது வளர்ப்பு நாய்கள் உணவின்றி இறந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராமையன்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அழகேசன். இவர் தனது வீட்டில் 50-க்கும் மேற்பட்ட நாய்களை வளர்த்து வந்தார். இந்நிலையில், கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன்பாக, நிலத்தகராறு தொடர்பான வழக்கில் தச்சநல்லூர் போலீசார் அழகேசனை கைது செய்தனர். சிறைக்கு செல்லும் போது, தனது வீட்டில் உள்ள நாய்களை பராமரிப்பது குறித்து யாரிடமும் அவர் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், அருகில் இருந்தவர்கள் ஓரிரு நாட்களுக்கு நாய்களுக்கு உணவளித்துள்ளனர். இதனால், வீட்டில் இருந்த நாய்கள் கடந்த 20 நாட்களாக உணவு மற்றும் தண்ணீர் இல்லாமல் தவித்து வந்துள்ளது. இதில் 4 நாய்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தத நிலையில், இறந்த நாய்களை மற்ற நாய்கள் உணவாக உண்ட கொடூரமும் அரங்கேறியுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் கடும் துர்நாற்றம் வீசியதால் அக்கம் பக்கத்தினர் விலங்கு நல ஆர்வலர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் மற்றும் விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள், வீட்டிற்குள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நாய்கள் பசியில் தவித்ததையும், இறந்து கிடந்ததையும் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதையடுத்து, போலீசார் உதவியுடன் விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் வீட்டின் கதவை திறந்து, பசியில் வாடிய நாய்களுக்கு உணவு மற்றும் தண்ணீர் வழங்கினர். மேலும், இறந்து கிடந்த நாய்களின் உடல்களை அப்புறப்படுத்தினர். தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு விலங்குகள் வாரியத்தின் உதவியுடன் வீட்டில் அடைக்கப்பட்ட அனைத்து நாய்களும் மீட்கப்பட்டு, ஊட்டியில் உள்ள நாய்கள் காப்பகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

