''எஸ்ஐஆர் பணியால் மனஉளைச்சல்'' - அங்கன்வாடி பெண் ஊழியர் எடுத்த அதிர்ச்சி முடிவு!

நாளை காலைக்குள் 200 விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் பணியிடை நீக்கம் செய்துவிடுவேன்'' என்று மிரட்டி சத்தம் போட்டு ஒருமையில் பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அங்கன்வாடி ஊழியர்கள்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 18, 2025 at 8:56 PM IST

தஞ்சாவூர்: எஸ்ஐஆர் பணியால் மனஉளைச்சல் அடைந்துள்ளதாக கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு அங்கன்வாடி பெண் ஊழியர் அதிர்ச்சி முடிவு எடுக்க முயன்றார். இதனால், ஆத்திரம் அடைந்த சக அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனை முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே கொற்கை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சித்ரா (57). அங்கன்வாடி ஊழியர். இவருக்கு தற்போது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்.ஐ.ஆர் பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி, சித்ரா எஸ்ஐஆர் பணி மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் நேற்று இரவு கும்பகோணம் மாநகராட்சியின் ஆணையர் காந்திராஜன் சித்ராவை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு ''நாளை காலைக்குள் 200 விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் பணியிடை நீக்கம் செய்து விடுவேன்'' என மிரட்டி, சத்தம் போட்டு ஒருமையில் பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

சித்ராவின் மருமகள் சுவேதா
சித்ராவின் மருமகள் சுவேதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சித்ரா இன்று காலை திடீரென தனது உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முடிவெடுத்து இரு கடிதங்களை எழுதி வைத்து விட்டு விபரீத முடிவு எடுத்துள்ளார். இது குறித்து அறிந்த சக அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து அவரை மீட்டு கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கு அவர் ஆபத்தான நிலையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இது குறித்து அறிந்த உறவினர்கள் மருத்துவமனைக்கு விரைந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் சித்ரா விபரீத முடிவெடுத்த தகவல் அறிந்து சக அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட மருத்துவமனை முன்பு திரண்டனர். பின்னர், மாநகராட்சி ஆணையர் காந்திராஜன் மீது உடனே நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சிஐடியு தஞ்சை மாவட்ட தலைவர் ஜெயபால்
சிஐடியு தஞ்சை மாவட்ட தலைவர் ஜெயபால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
அப்போது அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், ''எஸ்ஐஆர் பணிகளை கூடுதலாக கவனிக்கும் எங்களுக்கு பணிச்சுமை அதிகரித்துள்ளது. கும்பகோணம் மாநகராட்சி ஆணையர் எஸ்ஐஆர் பணியை சுட்டிக் காட்டி பொதுமக்கள் முன் எங்களை தரக்குறைவாக பேசுகிறார். எங்களை இந்த பணியில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும். உடனடியாக, கும்பகோணம் மாநகராட்சி ஆணையர் காந்திராஜன் மீது நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும்'' என்று கோஷம் எழுப்பினர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலம் help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்கிற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு உதவி பெறலாம்.

SIR WORK PRESSURE
STRESS DUE TO SIR WORK
எஸ்ஐஆர் பணியால் மனஉளைச்சல்
கும்பகோணம் அங்கன்வாடி ஊழியர்
KUMBAKONAM ANGANWADI WORKER

