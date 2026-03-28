ETV Bharat / state

ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக மோதும் சகோதரர்கள்; வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார்?

அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் 9 முறை அதிமுகவும், 4 முறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 9:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி : ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக சகோதரர்கள் போட்டியிடும் சூழலில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்ற புகழ்பெற்ற தொகுதிதான் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி. அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் இந்த தொகுதியில் 9 முறை அதிமுகவும், 4 முறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 2001 முதல் 2019-ம் ஆண்டு வரை 18 ஆண்டுகள் அதிமுக கைவசம் இருந்து வந்தது. கடந்த 2016-ம் ஆண்டு இத்தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வெற்றிப் பெற்ற தங்க தமிழ்ச்செல்வன், உட்கட்சி பிரச்சனை காரணமாக டிடிவி தினகரனுடன் அமமுகவில் இணைந்தார். 2019-ம் ஆண்டு பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, அந்தாண்டு இத்தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.

இந்த இடைத்தேர்தல் அத்தொகுதி மக்களால் மறக்கமுடியாத நினைவுகளை ஏற்படுத்தி தந்தது. அதற்கு முதன்மையான காரணம், உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் இரண்டு பேர் அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சியில் சார்பாக நேருக்கு நேர் போட்டியிட்டதுதான். அண்ணன் மகாராஜன் திமுக சார்பாகவும், தம்பி லோகிராஜன் அதிமுக சார்பாகவும் முதன்முறையாக வேட்பாளராக போட்டியிட்டனர். அண்ணன் தம்பி ஆகியோர்கள் எதிரெதிரே வேட்பாளராக களம் கண்டது மக்களிடையே பேசுபொருளானது. இத்தேர்தலில் யார் வெற்றிப் பெறுவார்கள் என ஆவளுடன் எதிர்பார்த்த நிலையில், முடிவுகள் வெளியாகின. திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மகாராஜன் 12 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிப் பெற்றார். 18 ஆண்டுகளாக அதிமுக வசம் இருந்த தொகுதியை திமுக கைப்பற்றியது.

தொடர்ந்து, 2021-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டாம் முறையாக திமுக சார்பாக மகாராஜனும், அதிமுக சார்பாக லோகிராஜனும் களம் கண்டனர். இதிலும் 8,500 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மகாராஜன் வெற்றிப் பெற்றார். வாக்கு வித்தியாசம் குறைந்தாலும், வெற்றியை திமுக தக்கவைத்தது.

தற்போது, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் மீண்டும் யார் யார் போட்டி என்ற பேச்சு பரவலாக இருந்து வந்தது. இதனிடையே, அதிமுக கூட்டணி இணைந்துள்ள அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தான் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். இதனிடையே, அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதியில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி மீண்டும் அதிமுக வசம் வந்தது. தற்போது வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியான நிலையில், அதிமுக சார்பில் மீண்டும் லோகிராஜன் போட்டியிடவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து, திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகிய நிலையில், திமுக சார்பாக மகாராஜன் மூன்றாம் முறையாக களம் காணவுள்ளார் என்பது உறுதியானது. இதனால் மூன்றாவது முறையாக அண்ணன் தம்பி நேரடியாக போட்டியிடும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியை பொறுத்தவரை, அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த அமமுக 2019 இடைத்தேர்தலில் 28 ஆயிரம் வாக்குகள், 2021-ம் ஆண்டு தேர்தலில் 12 ஆயிரம் வாக்குகள் பெற்றி மூன்றாம் இடத்தைப் பெற்றது. வெற்றிப் பெற்ற திமுக வேட்பாளரின் வாக்கு வித்தியாசம் என்று பார்த்தால் முறையே 12 ஆயிரம், 8,500 என்றே இருந்தது. இரண்டாம் இடத்திற்கு அதிமுக தள்ளப்பட்டது. அதிமுகவும், அமமுகவும் தனித்தனியே போட்டியிட்டதுதான், அதிமுக கோட்டை என கருதப்பட்ட ஆண்டிப்பட்டி திமுக வசம் சென்றத்திற்கு காரணம் என பேசப்பட்டது.

ஆனால், இந்த முறை களம் மாறுகிறது. அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக இணைந்ததால், இந்த முறை வாக்குகள் பிரியாமல் மொத்தமாக அதிமுகவின் வசம் வர வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இந்த முறை அதிமுக Vs திமுக என தேர்தல் களம் உள்ளது.

இந்த முறை வெற்றி வாய்ப்பு கைகூடும் என அதிமுக வேட்பாளர் ரோகிராஜன் நம்பிக்கையுடன் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார். அதே நேரம், திமுக வேட்பாளர் மகாராஜனும் அனைத்து பகுதிகளிலும் சென்று மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து வருகிறார். இத்தொகுதியில் அவருக்கான எதிர்ப்பு அலைகள் இல்லாத போதிலும், தொகுதிக்கு அவர் செய்த திட்டங்களும் பெரிய அளவில் எதுவுமில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

எனவே, இந்த தொகுதியில் சகோதரர்கள் இருவரில் யார் வெற்றிபெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

ANDIPATTI CONSTITUENCY
ANDIPPATTI DMK VS ADMK
தேனி மாவட்டம் தேர்தல் களம்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.