ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியை தக்கவைக்குமா திமுக?

Published : May 4, 2026 at 11:48 AM IST

ஆண்டிப்பட்டி (தேனி): தேனி மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான ஆண்டிப்பட்டியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த 2021 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் மகாராஜன் அதிமுகவின் லோகிராஜனை சுமார் 7,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கொண்டார்.

இந்த முறை இத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் மீண்டும் மகாராஜன் போட்டியிடுகிறார். இதேபோன்று அதிமுக சார்பிலும் மீண்டும் லோகிராஜன் களமிறங்குகிறார். தவெக வேட்பாளராக பாண்டி, நாதக வேட்பாளர் கோமதி களம் காண்கின்றனர்.

ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,25,525 ஆண் வாக்காளர்களும், 130,974 பெண் வாக்காளர்களும், 30 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,56,529 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர்

இதில் பதிவான வாக்கு விவரங்கள் 1,03,075 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,11,539 பெண் வாக்காளர்களும், 12 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,14,626 பேர் வாக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். மொத்தம் 83.67 சதவீதம் வாக்கு பதிவாகியுள்ளன.

