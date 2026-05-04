ETV Bharat / state

ஆண்டிப்பட்டியில் மல்லுக்கட்டும் அண்ணன்- தம்பி; வெற்றி யாருக்கு

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் திமுக சார்பில் மகாராஜன், அதிமுக தரப்பில் லோகிராஜன், நாதக-வின் கோமதி, தவெக சார்பில் வி.பாண்டி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி
ஆண்டிப்பட்டி தொகுதி (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

​தேனி: தேனி மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில், திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ மகாராஜனும், அதிமுக சார்பில் அவருடைய சகோதரர் லோகிராஜனும் போட்டியிடுவதால், யாருக்கு வெற்றி என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தேனி மாவட்டத்தின் மிக முக்கிய தொகுதியான ஆண்டிப்பட்டி எம்.ஜி.ஆர், எஸ்.எஸ்.ராஜேந்திரன், ஜெயலலிதா ஆகியோர் போட்டியிட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொகுதியாகும். இந்த தொகுதியில் கடந்த 2001க்குப் பிறகு நடந்த தேர்தல்களில், அதிமுக 6 முறையும், திமுக 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

2001-இல் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தங்கத்தமிழ்ச்செல்வன், திமுக வேட்பாளர் பி.எம்.ஆசையனை தோற்கடித்தார்.

2002-இல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா போட்டியிட வேண்டும் என்பதற்காக தங்கத்தமிழ்ச்செல்வன் பதவி விலகினார்.

2002 இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஜெயலலிதா, 2006 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்றார்.

2011 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில், திமுக வேட்பாளர் எல்.மூக்கையாவை தோற்கடித்து தங்க தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றி பெற்றார்.

பின்னர், தங்க தமிழ்ச்செல்வன், அப்போதைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராகச் செயல்பட்டதாலும், டி.டி.வி. தினகரன் அணிக்கு ஆதரவு அளித்ததாலும் 2017-ல் சபாநாயகரால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதனால் 2019இல் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.

2019இல் நடந்த இடைத்தேர்தலில், திமுக சார்பில் ஆ.மகாராஜன் என்பவரும், அவரை எதிர்து அதிமுக சார்பில் அவருடைய சகோதரர் லோகிராஜன் என்பவரும் போட்டியிட்டனர். இதில், திமுக வேட்பாளர ஆ.மகாராஜன் வெற்றி பெற்றார்.

2021-இல் நடந்த தேர்தலிலும் அதிமுக வேட்பாளர் லோகிராஜனை திமுக வேட்பாளர் மகாராஜன் 8,538 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

​ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில், திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ மகாராஜன் மீண்டும் களம் காண்கிறார். 2019 இடைத்தேர்தல் மற்றும் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, இந்த தொகுதியில் செல்வாக்கை தக்கவைத்துள்ள இவர், ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்யும் நோக்கில் மீண்டும் போட்டியிட்டுள்ளார். ​அதிமுக சார்பில் லோகிராஜன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.

​தவெக சார்பில் வி. பாண்டி என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கோமதி என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர்.

இந்த தொகுதியில்1,25,525 ஆண் வாக்காளர்கள், 130,974 பெண் வாக்காளர்கள், 30 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,56,529 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர். அவர்களில் 2,14,626 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். மொத்தம் 83.67 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், தேனி கொடுவிலார்பட்டியில் உள்ள கம்மவார் சங்கம் கல்லூரியில் எண்ணப்படுகின்றன.

TAGGED:

ANDIPATTI THENI
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.