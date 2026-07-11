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மூளைச்சாவு அடைந்த 22 வயது இளைஞரின் உயரிய முடிவு: 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு அளித்த உறுப்பு தானம்

ஜூலை 9-ஆம் தேதி மாலை 4.45 மணியளவில் ஹேம்நாத் ரெட்டி மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

உறுப்பு தானம் செய்த ஹேம்நாத் ரெட்டி
உறுப்பு தானம் செய்த ஹேம்நாத் ரெட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 12:38 PM IST

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வேலூர்: ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் சித்தூர் மாவட்டம், சந்திரகிரி அருகே உள்ள கோதாபட்டியைச் சேர்ந்த 22 வயதான ஹேம்நாத் ரெட்டி, மூளைச்சாவு அடைந்த பின்னரும் உறுப்பு தானம் மூலம் பலருக்கு புதிய வாழ்வை வழங்கிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ள ஹேம்நாத் ரெட்டி, தனியார் மருந்தகத்தில் விற்பனையாளராக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 8-ஆம் தேதி காலை சுமார் 11.30 மணியளவில், திருப்பதி அருகே ஹேம்நாத் சென்ற இருசக்கர வாகனம், திடீரென நிலைத்தடுமாறி சாலையில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் அவர் படுகாயம் அடைந்ததுள்ளார். உடனடியாக அங்கிருந்தவர்கள் ஹேம்நாத்தை மீட்டு அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதும், அவரது உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அவரை மேல்சிகிச்சைக்காக வேலூரில் உள்ள சி.எம்.சி மருத்துவமனையில் பெற்றோர் அனுமதித்துள்ளனர்.

ஹேம்நாத் ரெட்டி உறுப்புகள் தானம்
ஹேம்நாத் ரெட்டி உறுப்புகள் தானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், ஜூலை 9-ஆம் தேதி மாலை 4.45 மணியளவில் ஹேம்நாத் ரெட்டி மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

இந்த துயரமான சூழலிலும், அவரது குடும்பத்தினர் மனிதநேய உணர்வுடன் உறுப்பு தானம் செய்ய முன்வந்தனர். அதன்படி, அவரது இதயம் சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம். மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

ஒரு சிறுநீரகம் வேலூர் ராணிப்பேட்டை சி.எம்.சி. மருத்துவமனைக்கும், அவரது இரு கண்களும் சி.எம்.சி. மருத்துவமனைக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டன. இந்த உறுப்பு தானம் மூலம் பல நோயாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

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ஹேம்நாத் ரெட்டியின் தந்தை தனபிரகாஷ் ரெட்டி விவசாயியாகவும், தாய் முனிலட்சுமி இல்லத்தரசியாகவும் உள்ளனர். அவருக்கு பட்டப்படிப்பு படித்து வரும் ஒரு தங்கை உள்ளார்.

மகனை இழந்த துயரத்திலும், பலரின் உயிரைக் காக்கும் உயரிய நோக்கில் உறுப்பு தானம் செய்த ஹேம்நாத் ரெட்டியின் குடும்பத்தினரின் மனிதநேய செயல் சமூகத்தில் பெரும் பாராட்டைப் பெற்று வருகிறது. இந்த நிகழ்வு, உறுப்பு தானத்தின் அவசியம் மற்றும் அதன் மூலம் பலருக்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் என்ற விழிப்புணர்வை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

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