ஆள்மாறாட்டம் செய்து ரூ. 38 லட்சம் சுருட்டிய ஆந்திராவை சேர்ந்த நபர்: கம்பி எண்ண வைத்த சென்னை போலீசார்
மோசடி செய்யப்பட்ட ரூ. 38 லட்சத்தில் இதுவரை சுமார் ரூ. 25.22 லட்சம் மீட்கப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவரின் வங்கிக் கணக்கில் திரும்ப செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 4:10 PM IST
சென்னை: ஆள்மாறாட்டம் செய்து பள்ளி நிறுவன கணக்காளரிடம் ரூ. 38 லட்சம் பணம் மோசடி செய்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை ஜார்ஜ் டவுனைச் சேர்ந்த தனியார் பள்ளி நிறுவனரின் புகைப்படத்தை வாட்ஸ் ஆப் முகப்பு படமாக வைத்த மர்ம நபர்கள் சிலர், அதே பள்ளி நிர்வாகத்தின் கணக்காளரை செல்போன் குறுஞ்செய்தி வாயிலாக தொடர்புக் கொண்டு, பணம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
பணம் கேட்பவர்கள் போலி நபர்கள் என்பதை அறியாத கணக்காளர், அவர்கள் கேட்ட பணத்தை குறிப்பிட்ட வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தியிருக்கிறார். ரூ. 38 லட்சம் பணத்தை அவர் அனுப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது.
பணத்தை அனுப்பிய பின்னர் தான் தான் மோசடிக்கு ஆளாகியிருப்பது அவருக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து, தேசிய சைபர் குற்றப் புகார் இணையதளமான என்சிஆர்பி (NCRP)-இல் கணக்காளர் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை பெருநகர காவல் மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
போலீசாரின் விசாரணையில், பள்ளி நிறுவனரின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட ரூ. 38 லட்சம், விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சாய் கணபதி லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்ற பெயரில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர், அந்த பணம் உடனடியாக பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதும் தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, அந்த வங்கிக் கணக்கு தொடர்பாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அது விசாகப்பட்டினம் மதுரவாடாவைச் சேர்ந்த பெந்தா கௌரி சங்கர் (45) என்பவருக்கு சொந்தமானது என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பொதுமக்களை ஏமாற்றி பெறப்படும் பணத்தை கமிஷன் அடிப்படையில் வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றுவதற்காக அவர் இந்த போலி மியூல் (சட்ட விரோத) வங்கிக் கணக்கை பராமரித்து வந்ததும் போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது.
இதற்கிடையே, மோசடி தொடர்பாக என்சிஆர்பி (NCRP) மூலம் பணப் பரிமாற்ற விவரங்கள் உடனடியாக கண்டறியப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவு பெறப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் மோசடி செய்யப்பட்ட ரூ. 38 லட்சத்தில் இதுவரை சுமார் ரூ. 25.22 லட்சம் மீட்கப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவரின் வங்கிக் கணக்கில் திரும்ப செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. மேலும், அந்த தனிப்படை போலீசார் விசாகப்பட்டினத்தில் முகாமிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த அக்டோபர் 2 அன்று பெந்தா கௌரி சங்கரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து கைப்பேசிகள், சிம் கார்டுகள் மற்றும் வங்கிச் காசோலைப் புத்தகம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
பின்னர், கைது செய்யப்பட்ட பெந்தா கௌரி சங்கர் விசாகப்பட்டினம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, டிரான்சிட் வாரண்ட் பெறப்பட்டது. இதையடுத்து, அவரை சென்னைக்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், சைதாப்பேட்டை பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். மேலும், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, அவர் புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய மேலும் சில நபர்களை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை தனிப்படை போலீசார் தற்போது மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றப்பட்டதா? மற்றும் பணப் பரிமாற்றங்கள் எவ்வாறு நடைபெற்றன? என்பது குறித்தும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.