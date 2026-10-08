714 கிராம் தங்கக்கட்டிகளை பறிகொடுத்த முதியவர் - ஆந்திர பெண்கள் கைவரிசை குறித்து 2ஆவது முறை புகார்
ஓடும் பேருந்தில் முதியவர் அருகில் உரசி அமர்ந்திருந்தபடி, சில்லறையை கீழே போடுவதைப் போன்று நடித்து, கட்டப்பையுடன் சில பெண்கள் தங்கக்கட்டிகளை திருடிச் சென்றது பேருந்தில் பொருத்தியிருந்த சிசிடிவியில் பதிவாகி இருக்கிறது.
Published : October 8, 2026 at 11:40 AM IST
சென்னை: ஓடும் பேருந்தில் 714 கிராம் எடை கொண்ட தங்கக்கட்டிகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தங்கக் கட்டிகளை பறிகொடுத்த முதியவர் மீண்டும் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகாரளித்துள்ளார்.
சென்னை வில்லிவாக்கம் சிட்கோ நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வரதராஜுலு (வயது 73). இவர் கோவையில் நகை கடை நடத்தி வரும் சுந்தர் என்பவரிடம் வேலை செய்து வருகிறார். உரிமையாளர் சுந்தர் அறிவுறுத்தலின்படி கடந்த மார்ச் மாதம் 28ஆம் தேதி வரதராஜுலு செங்குன்றத்தில் உள்ள ஒரு ரெடிமேட் ஜவுளிக்கடையில் இருந்து சுமார் 714 கிராம் விலை கொண்ட தங்கக்கட்டிகளை வாங்கி தனது வீட்டில் வைத்திருந்தார்.
முதியவர் வைத்திருந்த தங்கக் கட்டியை திருடிச்சென்ற பெண் #goldtheft | #theftcase | #chennai | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/qycy8T38mg— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 8, 2026
இதனையடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் 29ஆம் தேதி அந்த தங்கக்கட்டிகளை துணிப்பையில் சுற்றி கைப்பையில் வைத்துக்கொண்டு கோவை செல்வதற்காக வில்லிவாக்கத்தில் இருந்து பிராட்வே செல்லும் தடம் எண் 35 மாநகர பேருந்தில் ஏறியுள்ளார்.
சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கியபோது கைப்பையில் வைத்திருந்த தங்க கட்டி மாயமானதைக் கண்டு வரதராஜுலு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். மேலும் அவர் உடனடியாக பெரியமேடு போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால் திருடுபோன தங்கக்கட்டிகளின் மதிப்பு ரூபாய் ஒரு கோடி என்பதால் இந்த வழக்கானது மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
தனிப்படை போலீசார் அந்த பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா காட்சி பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில் ஓட்டேரி சாலை, கே.பி பார்க் பேருந்து நிறுத்த பகுதியில் நான்கு பெண்கள் சந்தேகத்திற்கிடமாக செல்வது போன்ற காட்சிகள் பதிவாகி இருந்தன. குறிப்பாக அந்த சிசிடிவி காட்சியில் வரதராஜுலு அருகில் அமர்ந்திருந்த பெண் அவரை உரசியவாறு அமர்ந்திருந்து பின்னர் சில்லறையை கீழே போடுவதைப் போன்று ஒரு நாடகம் நடத்தி தங்கக்கட்டிகளை திருடி சென்றிருப்பது தெரியவந்தது.
இந்த சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவர்கள் ஆந்திராவை சேர்ந்த பழைய குற்றவாளிகள் என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து ஆந்திரா சென்ற போலீசார், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 13ஆம் தேதி அன்று சுதா என்கிற சுகன்யாவை கைது செய்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர். அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் தங்கக்கட்டிகளை தான் திருடவில்லை என்றும், தன்னுடன் வந்த சாந்தா, சந்திரா, விமலா ஆகியோர் தான் திருடி சென்றதாகவும் கூறியுள்ளார்.
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இதனையடுத்து சுகன்யாவை நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பிய போலீசார், தங்கக்கட்டிகளுடன் தப்பிய மற்ற மூன்று பெண்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தங்கக்கட்டிகளை பறிகொடுத்த வரதராஜுலு நேற்று (அக்.7) சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மீண்டும் ஒரு புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
அதில், 714 கிராம் எடை கொண்ட தங்கக்கட்டிகள் திருடுபோன வழக்கில் ஏற்கனவே ஒருவரை கைது செய்த நிலையில், தற்போது வரை தங்கக்கட்டிகள் தொடர்பான எந்த தகவலும் காவல்துறை சார்பில் தெரியப்படுத்தவில்லை. மாறாக திருடப்பட்ட தங்கமும் திரும்ப கிடைக்கவில்லை. வழக்குப்பதிவு செய்து 2 மாதங்கள் ஆனபோதும் குற்றவாளி ஒருவர் மட்டும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்று தெரிவித்துள்ளார்.