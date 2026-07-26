இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில் மீண்டும் ஷாக்.. துவாரத்தல் சிக்கிய பெண் பக்தரால் பரபரப்பு
உடல் பருமன் உள்ளவர்கள், மூச்சுத் திணறல், இதயநோய் போன்ற பிரச்சனை உள்ளவர்கள் குறுகலான துவாரத்தின் வழியாக செல்லாமல் மாற்று வழியில் சென்று விநாயகரை வழிபட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : July 26, 2026 at 9:31 PM IST
திருவண்ணாமலை: கிரிவலப் பாதை இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில், நேற்று ஆந்திர பக்தர் ஒருவர் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உயிரழந்த நிலையில், இன்று பெண் பக்தர் ஒருவர் துவாரத்தில் சிக்கிக் கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவரை பொதுமக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர்.
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலுக்கு தினந்தோறும் தமிழகத்தில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகா, தெலுங்கானா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களிலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.
சுவாமி தரிசனத்தை தொடர்ந்து சுமார் 14 கிலோமீட்டர் நீளமுடைய கிரிவலப் பாதையில் பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்துடன் கிரிவலம் மேற்கொள்வது வழக்கமாக உள்ளது. அந்த கிரிவலப் பாதையில் அமைந்துள்ள இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில் மிகவும் குறுகலான துவாரத்தின் வழியாக உடலை வளைத்து நெளிந்து சென்று வெளியே வந்து விநாயகரை வழிபட்டால் இடர்கள் நீங்கி நன்மைகள் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையால் பக்தர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான தலமாக விளங்குகிறது.
இந்த நிலையில், ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மணிகுமார் என்ற பக்தர் நேற்று, இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில் வழிபாடு செய்த பின்னர் துவாரத்தின் வழியாக வெளியே வந்ததும் திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் உதவ முயன்றபோதிலும் அவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், மறுநாளான இன்று அதே இடத்தில் மீண்டும் ஒரு சம்பவம அரங்கேறியுள்ளது.
ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெண் பக்தர் ஒருவர் இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில் வழிபடுவதற்காக குறுகலான துவாரத்தின் வழியாக உள்ளே செல்ல முயன்றார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக துவாரத்தின் நடுப்பகுதியில் அவரது உடல் சிக்கிக் கொண்டது. இதனால் அவர் வெளியே வர முடியாமல் பயத்தில் கூச்சலிட்டார்.
அவரது குரலைக் கேட்டு அங்கு இருந்த பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உடனடியாக ஓடி வந்து உதவினர். வெளியே நின்றிருந்த ஒருவர் அந்த பெண்ணின் கையை இறுக்கிப் பிடித்து மெதுவாக இழுத்து, மற்றவர்கள் உதவியுடன் பாதுகாப்பாக வெளியே கொண்டு வந்தனர். இதனால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
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தொடர்ச்சியாக இரண்டு நாட்களில் நடந்த இந்த சம்பவங்கள், இடுக்கு பிள்ளையார் கோவிலில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
உடல் பருமன் அதிகம் உள்ளவர்கள், மூச்சுத் திணறல் அல்லது இதயநோய் போன்ற உடல்நலக் குறைபாடு உள்ளவர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் உடல் இயக்கத்தில் சிரமம் உள்ளவர்கள் குறுகலான துவாரத்தின் வழியாக செல்லாமல் மாற்று வழியில் விநாயகரை வழிபட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் இணைந்து எச்சரிக்கை பலகைகள் அமைத்தல், பாதுகாப்பு பணியாளர்களை நியமித்தல், அவசரகால மீட்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தல் மற்றும் பக்தர்களுக்கு முன்கூட்டியே பாதுகாப்பு அறிவுரைகளை வழங்குதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது.