திருவண்ணாமலை இடுக்கு பிள்ளையார் கோயில் குகையில் சிக்கி ஆந்திர பக்தர் உயிரிழப்பு
ஆந்திர பக்தருக்கு திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு, மயங்கி கீழே விழுந்ததால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
Published : July 25, 2026 at 3:55 PM IST
திருவண்ணாமலை: அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள இடுக்கு பிள்ளையார் கோயில் குகை இடுக்கில் சிக்கி ஆந்திர பக்தர் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி தரும் திருத்தலம் என்ற சிறப்பை உடையது.
இந்த கோயிலுக்கு தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலுங்கானா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருகை புரிந்து அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்து வருகிறார்கள். மேலும், பக்தர்கள் 14 கிலோ மீட்டர் தொலைவு கொண்ட கிரிவலப் பாதையை சுற்றி வழிபட்டு வருகின்றனர்.
கிரிவலப் பாதையில் பக்தர்கள் அதிகளவில் வழிபடும் இடங்களில் ஒன்றாக இடுக்கு பிள்ளையார் கோயில் விளங்குகிறது. இக்கோயிலில் அமைந்துள்ள குறுகிய துவாரம் வழியாக உடலை வளைத்து நெளிந்து வெளியே வருவதால் உடல் மற்றும் மனக்கஷ்டங்கள் நீங்கி இறையருள் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஏராளமான பக்தர்கள் அந்த வழிபாட்டை மேற்கொள்வது வழக்கமாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், நேற்று (ஜூலை 24) இரவு ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த மணிக்குமார் என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்துள்ளார். அதன்பின்னர் கிரிவலம் மேற்கொண்ட அவர், இடுக்கு பிள்ளையார் கோயிலில் வழிபாடு செய்து, அங்குள்ள துவாரம் வழியாக வெளியே வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மணிக்குமாருக்கு திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டதுடன் மயங்கி கீழே விழுந்துள்ளார். அதைக்கண்ட அருகில் இருந்த பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உடனடியாக அவருக்கு உதவி செய்து, 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
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தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அவசர மருத்துவ உதவிக்குழுவினர், மணிக்குமாரை மீட்டு திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், மணிக்குமார் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். அதைக் கேட்ட அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உடன் வந்த பக்தர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர்.
இதற்கிடையே, தகவல் அறிந்த மருத்துவமனைக்கு வந்த திருவண்ணாமலை கிராமிய காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், உயிரிழப்புக்கான துல்லியமான காரணத்தை அறிய வழக்குப் பதிவு செய்து, உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை கிடைத்த பின்னரே உயிரிழப்புக்கான முழுமையான காரணம் தெரியவரும் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலைக்கு புனித யாத்திரைக்காக வந்த ஆந்திராவை சேர்ந்த பக்தர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.