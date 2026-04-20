"பெண்களின் எதிர்பார்ப்பை திமுக, காங்கிரஸ் புறக்கணித்துவிட்டன"- ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு விமர்சனம்
வாஜ்பாய் ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதாவை எதிர்த்த காங்கிரஸ், தற்போது கொண்டு வரப்பட்ட மசோதாவையும் எதிர்த்துள்ளதாக ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 20, 2026 at 5:29 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதாவைத் தோல்வியடைய செய்ததன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள பெண்களின் எதிர்பார்ப்புகளை திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் புறக்கணித்துவிட்டன என ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு விமர்சித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், அவினாசி சாலை கோல்டு வின்ஸ் பகுதியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் இன்று (ஏப்ரல் 20) நடந்த கோயம்புத்தூர் தொழில்முனைவோர்கள், முக்கிய பிரமுகர்களுடன் உடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு கலந்து கொண்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு, மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை இணையமைச்சர் டாக்டர். சந்திரசேகர் பெம்மாசானி மற்றும் கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன், தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி, சிங்காநல்லூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் கே.ஆர்.ஜெயராமன், கோவை தெற்கு அதிமுக வேட்பாளர் அம்மன் அர்ஜூனன், சூலூர் தொகுதி வேட்பாளர் கந்தசாமி, கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி பி.ஆர்.ஜி.அருண்குமார் ஆகிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவரும், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சருமான சந்திரபாபு நாயுடு, "கடந்த 12 ஆண்டுகளாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நாட்டில் நிலையான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி எதுவும் இல்லை.
பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு எதிராக திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் எடுத்த நிலைப்பாடு பெண்களுக்கு எதிரான துரோகம். அனைத்து மாநிலங்களிலும் 50% தொகுதிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும் என்றும், அதில் 33% பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு தெளிவாக அறிவித்த நிலையில், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது அரசியல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வியடையச் செய்த காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சிகள், அதனை மிகப் பெரிய சாதனையாகப் பேசி வருகின்றன.
இது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தோல்வி அல்ல. நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பெண்களின் தோல்வி. நாட்டின் மக்கள் தொகையில் 50% பெண்கள் உள்ள நிலையில், அவர்களின் எதிர்பார்ப்பை திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் புறக்கணித்துவிட்டன. இப்போது தென்னிந்தியாவில் ஆந்திரா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மொத்தம் 130 தொகுதிகள் உள்ளன. அதன்படி 39 ஆக உள்ள தமிழ்நாட்டின் தொகுதிகள் 59 ஆக உயர இருந்தது. ஆந்திராவில் மக்களவைத் தொகுதிகள் 38 ஆக உயர இருந்தது. ஒட்டுமொத்தமாக தென்னிந்தியாவில் 195 தொகுதிகளாக உயர இருந்தது. இந்திய அளவில் 543-லிருந்து 850 தொகுதிகளாக உயரவிருந்தது.
இதில் என்ன தவறு உள்ளது? இதில் தென்னிந்தியாவுக்கு வழங்கிய அநீதி என்ன? எதிர்க்கட்சியினருக்கு அரசியல் நோக்கம் மட்டுமே உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் தான் 2026- 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறையைக் கேட்கின்றனர். வாஜ்பாய் காலத்தின் போது நானும் பொறுப்பிலிருந்து அப்போது 1991 மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யக்கூடாது; 1971-ன் அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக் கூறினேன். அப்படி செய்ததால் எந்த மாநிலத்திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.
இப்போது 25 ஆண்டுகள் முடிந்துள்ளது. இப்போது பிரதமர் தொகுதி மறுவரையறைக்கான புதிய மசோதாவை கொண்டு வந்துள்ளார். அதில் பெரிய மாநிலமாக இருந்தாலும், சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் 50% உயரும் என தெரிவித்துள்ளார். இப்போது எதிர்க்கட்சிகள் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வலியுறுத்துகின்றனர். இதனால் தென்னிந்தியாவில் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் வழங்கினால் நிச்சயம் தென்னிந்திய தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உறுதியாகப் பாதிக்கப்படும். இதுதான் அவர்கள் செய்துள்ள அநீதி. கடந்த 30 ஆண்டுகளாக பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதாவிற்காகக் காத்திருக்கிறோம்.
வாஜ்பாய் காலத்தில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதா கொண்டுவரப்பட்ட போது காங்கிரஸ் அதனை எதிர்த்தது. இப்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கொண்டு வந்துள்ளது. தற்போதும் காங்கிரஸ் எதிர்க்கிறது. பிரதமரின் 33% பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதா என்பது தேசத்தின் சிறந்த மேம்பாட்டுக்கான திட்டம் ஆகும். முதலில் வளர்ச்சி வேண்டும், வளர்ச்சியால் செல்வம் உருவாகும், அதிலிருந்து வருவாய் கிடைக்கும், பின்னரே நலத்திட்டங்கள் நிலையானதாக இருக்கும். வளர்ச்சி இல்லாமல் நலத்திட்டங்கள் மட்டும் நீடிக்க முடியாது. ஆந்திராவில் கோதாவரி, கிருஷ்ணா உள்ளிட்ட நதிகளை இணைக்கும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. எதிர்காலத்தில் காவிரிக்கும் தண்ணீர் வழங்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். கங்கா- காவிரி இணைப்பு மோடி ஆட்சி தொடரும்பட்சத்தில் நடக்கும்.
அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வு மிக முக்கியம். தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் அனைத்து அரசுகளும் செயல்பட வேண்டும். தேசத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்ல பிரதமரின் கரங்களை வலுப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு அனைவரும் ஆதரவளிக்க வேண்டும். எனது பிறந்த நாளில் தமிழ்நாட்டில் இருப்பது பெரும் சந்தோஷம். மாற்றத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் உங்களிடம் தெரிகிறது. கவலைப்பட வேண்டாம். இன்னும் 15 நாட்கள் மட்டும் தான் உள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.