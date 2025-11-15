ETV Bharat / state

படூரில் கலக்கி வரும் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் - ஆந்திர அதிகாரிகள் பாராட்டு!

படூர் ஊராட்சியில் இயற்கை முறையில் வளர்க்கப்படும் காளான்களை சந்தைப்படுத்தி வருமானம் ஈட்டப்பட்டு வருகிறது.

அதிகாரிகளுக்கு மூலிகைச் செடிகள் குறித்து எடுத்துரைத்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தாரா சுதாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 3:04 PM IST

செங்கல்பட்டு: படூரில் ஆய்வு செய்த ஆந்திர அதிகாரிகள், ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தாரா சுதாகரின் நிர்வாக செயல்பாடுகளை வெகுவாக பாரட்டினர்.

ஊரக மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை சார்பாக வளர்ச்சியடைந்து வரும் ஐந்து ஊராட்சிகளை ஆய்வு செய்ய, ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து 35 பேர் கொண்ட குழு ஐந்து நாள் சுற்றுப்பயணமாக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளனர். பல்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட இவர்கள், கடைசி நாளான இன்று செங்கல்பட்டு மாவட்டம் படூர் ஊராட்சியில் வளர்ச்சித் திட்ட பணிகளை ஆய்வு செய்தனர்.

படூர் வந்த அதிகாரிகளுக்கு, ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தாரா சுதாகர் தங்களது ஊராட்சியில் நடைபெறும் பணிகள் குறித்து விளக்கினார். குறிப்பாக ஊராட்சியில் நடைபெறும் வளர்ச்சி பணிகள், மூலிகைச் செடி வளர்ப்பு, மகளிர் சுய உதவிக் குழு மற்றும் சுயதொழில் முனைவர்களுக்கான திட்டங்கள், மாடித் தோட்டம் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு எடுத்துரைத்தார்.

இயற்கை முறையில் வளர்க்கப்படும் காளான்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், மகளிரின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த இயற்கை முறையில் வளர்க்கப்படும் காளான்களை சந்தைப்படுத்தி வருமானமும் ஈட்டப்பட்டு வருவதையும் காண்பித்தார். இதிலும் குறிப்பாக, பிளாஸ்டிக்கை தவிர்க்க பொதுமக்கள் வேண்டாம் என தூக்கி எறியப்படும் வாழை மட்டை, தென்னங் குடுவை, மூங்கில் கட்டைகள், தேங்காய் தொட்டி உள்ளிட்ட பொருட்களை வைத்து, இயற்கை முறையில் மூலிகை தோட்டம் அமைத்து அதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வைத்துள்ளனர்.

படூர் ஊராட்சியில் உள்ள அன்பு குடில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: எங்கு பார்த்தாலும் குப்பை... பணிகள் முடிந்தும் பயன்பாட்டுக்கு வராத ராயபுரம் பேருந்து நிலையம்.. காரணம் என்ன?

இவ்வாறு இயற்கை முறையில் வளர்க்கப்படும் காளான் மற்றும் மூலிகை தோட்டத்தின் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.500 முதல் 1500 வரை வருமானம் ஈட்டப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் ஊராட்சிக்கு, மாதத்திற்கு பத்தாயிரத்திற்கும் மேல் வருமானம் வருகிறது என ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, ஊராட்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ‘அன்பு குடில்’ திட்டத்தை அதிகாரிகள் பார்வையிட்டனர். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக, இப்பகுதியில் உள்ள 26 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் வசிப்பவர்கள், தங்களுக்கு தேவைப்படாத ஆடைகள் மற்றும் பொருள்களை இந்த குடிலில் வைக்கின்றனர். ஏழை எளிய மக்கள் தங்களுக்கு தேவையானவற்றை இதில் இருந்து எடுத்துச் செல்கின்றனர். இதற்கு பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

அனைத்தையும் பார்வையிட்ட ஆந்திர அதிகாரிகள், படூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தாரா சுதாகரின் நிர்வாகம் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளதாக தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, அவரது முன்னெடுப்புகள் மற்றும் முயற்சிகளை வெகுவாக பாராட்டிச் சென்றனர்.

படூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்
தாரா சுதாகர்
PADUR PANCHAYAT
THARA SUDHAKAR PADUR
