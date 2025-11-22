பெண்களுடன் கலகலப்பாக தமிழில் பேசிய ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு மனைவி!
ஆந்திர மாநில எல்லை புல்லூர் பகுதியில் உள்ள கனகநாச்சியம்மன் கோயிலில் ஆந்திர மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மனைவி புவனேஸ்வரி சாமி தரிசனம் செய்தார்.
Published : November 22, 2025 at 6:36 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு மனைவி புவனேஸ்வரி கோயிலுக்கு வந்த நிலையில் தமிழக பெண்களிடம் தமிழில் கலகலப்பாக பேசினார்.
வாணியம்பாடியை அடுத்த தமிழ்நாடு, ஆந்திர மாநில எல்லை புல்லூர் பகுதியில் உள்ள கனகநாச்சியம்மன் கோயிலில், ஆந்திர மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மனைவி புவனேஸ்வரி இன்று தரிசனம் செய்தார். பின்னர் அவர், பாலாறு தடுப்பணையில் படகு சவாரி செய்தார். மேலும் இந்த நிகழ்வில் வாணியம்பாடி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் குமார் பங்கேற்றார்.
அப்போது அங்கிருந்த பெண்களிடம், கணவர்மார்கள் மனைவிகளை அடிக்கிறார்களா? என ஆந்திர மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மனைவி புவனேஸ்வரி தமிழில் கேட்டார். அப்போது அங்கு பெரும் சிரிப்பலை எழுந்தது.
பின்னர் அவர் தொடர்ந்து பேசுகையில், ”முதலமைச்சர் சொந்த தொகுதிக்கு கூட வர முடியாத அளவிற்கு மக்கள் நலனிற்காக தொடர்ந்து உழைத்து வருகிறார். தொடர்ந்து மாநிலத்தில் பல்வேறு நிறுவனங்களை அழைத்து வந்து புதிய தொழிற்சாலைகளை தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
மேலும் ஆந்திர மாநில கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கனகநாச்சியம்மன் ஆலயம் 3.5 கோடி ரூபாயில் புனரமைக்கப்பட்டு, சுற்றுலா தலமாக மாற்றப்படும். பொதுமக்களின் வசதிக்காக பாலாற்றின் குறுக்கே பாலம் அமைக்க ஏற்பாடுகள் செய்ய முதலமைச்சரிடம் தெரிவிப்பேன்” என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து வாணியம்பாடி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார், கிருஷ்ணா நதி 750 கிலோ மீட்டர் அளவில், ஆந்திராவிற்கு கொண்டு வந்துள்ள நிலையில், அதனை தமிழ்நாடு மக்கள் பயன் பெறும் வகையில் புல்லூர் வரை கொண்டு வந்து பாலாற்றில் இணைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.
அதற்கு புவனேஸ்வரி, ”கிருஷ்ணா நதி இணைப்பு திட்டத்திற்கு மின்சாரப் பற்றாக்குறை உள்ளது. அதற்கு மின்சாரம் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்தால், தமிழ்நாடு மக்களுக்கு கிருஷ்ணா நதி நீர் வழங்க நாங்களும் தயாராக உள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.
ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் மனைவி புவனேஸ்வரி பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள கோயில்களில் சாமி தரிசனம் செய்து வருகிறார். அந்த வகையில் தற்போது வாணியம்பாடி அருகே உள்ள பிரபலமான கனகநாச்சியம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார்.