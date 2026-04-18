ஏப்.21 இல் தமிழகம் வரும் சந்திரபாபு நாயுடு; நயினார் நாகேந்திரனை ஆதரித்து தேர்தல் பிரச்சாரம்
நயினார் நாகேந்திரனின் தேர்தல் பிரச்சார பேரணியை மத்தியப் பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் மோகன் யாதவ் தொடங்கி வைக்கிறார்.
Published : April 18, 2026 at 4:43 PM IST
விருதுநகர்: சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்து ஆந்திர மாநில முதலமைச்சரும், தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவருமான சந்திரபாபு நாயுடு வரும் 21 ஆம் தேதி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தற்போது தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. வரும் 21 ஆம் தேதியே தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கான கடைசி நாள் ஆகும். ஆகையால் அந்தந்த தொகுதியின் வேட்பாளர்கள் தற்போது வீடு வீடாக சென்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பிரச்சாரத்திற்கு மீதம் 4 நாட்களே உள்ளதால் முக்கிய அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தங்களின் கூட்டணி கட்சிகளை ஆதரித்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக உடன் இணைந்து செயல்படும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் சார்பில், அக்கட்சியின் தலைவரும், ஆந்திரா முதலமைச்சருமான சந்திரபாபு நாயுடு, சாத்தூரில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை ஆதரித்து தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கான கடைசி நாளான ஏப்ரல் 21 அன்று சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அவர் பிரச்சாரம் செய்ய இருக்கிறார். முன்னதாக நயினார் நாகேந்திரனின் தேர்தல் பிரச்சார பேரணியை மத்தியப் பிரதேச முதலமைச்சர் மோகன் யாதவ் துவக்கி வைக்க இருக்கிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அன்று பிற்பகல் 2 மணியளவில் சாத்தூருக்கு வருகை தரும் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, சாத்தூர் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் நயினார் நாகேந்திரனை ஆதரித்து தாமரை சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார். மேலும் அன்றைய தினமே தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு அவர் ஆந்திரா திரும்ப இருக்கிறார்.
இதனிடையே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தமிழகம் வந்து மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். முதலாவதாக, பொன்னேரியில் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் ராகுல் காந்தி கலந்துக் கொண்டார். மேலும், நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 20) பெரம்பூரில் நடைபெற உள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்க உள்ளார்.