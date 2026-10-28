அந்தமான் பகுதியில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி - தமிழ்நாட்டில் மழை உண்டா?
இன்று (அக்.28) முதல் வரும் அக்.30- ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: தெற்கு அந்தமான் பகுதியில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (அக்.28) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று (அக்.27) நிலவிய மிக தீவிர அர்னாப் புயல், வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (அக்.28) அதிகாலை 02.00 மணி முதல் காலை 08.00 மணி வரையிலான இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைப் பகுதிகளில், பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே கரையை கடந்தது.
இது மேலும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுவிழந்து தீவிர புயலாக காலை 08.30 மணியளவில் ஆந்திரப்பிரதேசம், ஏனாம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இது மேலும் வடக்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அடுத்த ஆறு மணி நேரத்தில் புயலாக வலுவிழக்கக்கூடும்.
தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி அதே பகுதிகளில் உருவாகக்கூடும்.
இன்று (அக்.28) முதல் வரும் அக்.30- ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தென் தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாட்டில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
சென்னையில் மழை பெய்யுமா?
இன்றும் (அக்.28), நாளையும் (அக்.29) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகள்
இன்றும் (அக்.28), நாளையும் (அக்.29) வட தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதிகளில் சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகள்
இன்று (அக்.28) சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு மணிக்கு 110 முதல் 120 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 130 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இன்று மாலை காற்றின் வேகம் குறைந்து மணிக்கு 70 முதல் 80 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 90 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இரவு காற்றின் வேகம் குறைந்து மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் அதன் பிறகு காற்றின் வேகம் படிப்படியாகக் குறையக்கூடும்.
நாளை (அக்.29) சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
அந்தமான கடலோரப் பகுதிகள்
இன்று (அக்.28) முதல் அக்.31- ஆம் தேதி வரை சூறாவளிக் காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்." இவ்வாறு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.