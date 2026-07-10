ETV Bharat / state

ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து தமிழ்நாடு திரும்பும் தொன்மையான சிலைகள்

ரூபாய் 2 கோடி மதிப்பிலான ஆறு தலைகள் கொண்ட சுப்பிரமணியர் சிலை, ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து தமிழ்நாடு திரும்ப உள்ளது.

தமிழ்நாடு திரும்பும் தொன்மையான சிலைகள்
தமிழ்நாடு திரும்பும் தொன்மையான சிலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள தொன்மையான சிலைகளை தமிழ்நாடு கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளை சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

அரசுமுறை பயணமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றிருந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அந்நாட்டு பிரதமர் அந்தோணி அல்பானீஷை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது இருநாடுகளிடையே பல்வேறு ஒப்பந்தங்களும், அறிவிப்புகளும் வெளியாகின.

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கடத்தப்பட்ட மூன்று தொன்மையான சிலைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் ஒப்படைக்க அந்நாட்டு அரசு ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. இதையடுத்து, அந்த சிலைகள் தமிழ்நாடு வரவுள்ளது. சிலைகளை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கையில் தமிழ்நாடு அரசின் சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவின் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதையடுத்து, திருவாரூர் திரிசூல மங்கள காளி சிலை, திருவாரூர் நந்தி கற்சிலை, தஞ்சாவூர் ஆறு தலைக்கொண்ட சுப்பிரமணியர் ஆகிய சிலைகள் தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படவுள்ளன. ஒவ்வொரு சிலைக்கும் மிக நீண்ட நெடிய வரலாறு உள்ள நிலையில் அதனை சுருக்கமாகப் பார்க்கலாம்.

திரிசூல மங்கள காளி சிலை

திருவாரூர் மாவட்டம், கடுவன்குடி கிராமம், அருள்மிகு கைலாசநாதர் திருக்கோயிலைச் சேர்ந்த 46.0 செ.மீ உயரம், 29.0 செ.மீ அகலம் மற்றும் 55.0 செ.மீ. விட்டம் அளவுள்ள திரிசூல மங்கள காளி (பத்ரகாளி). அதன் விலை மதிப்பு சுமார் யூரோ.1,90,000. இந்திய மதிப்பில் ரூபாய் 2 கோடி ஆகும்.

தொன்மையான நந்தி கற்சிலை

திருவாரூர் மாவட்டம், கடுவன்குடி கிராமம், அருள்மிகு கைலாசநாதர் திருக்கோயிலைச் சேர்ந்த 80.5 செ.மீ உயரம், 110.5 அகலம், 55.0 விட்டம் அளவுள்ள தொன்மையான நந்தி கற்சிலை (புனிதமான காளை). அதன் விலை மதிப்பு சுமார் அமெரிக்க டாலர் 4,50,000 ஆகும். இந்த சிலை இந்திய மதிப்பில் ரூபாய் 4 கோடி ஆகும்.

ஆறு தலைகள் கொண்ட சுப்பிரமணியர்

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் தாலுகா, மானம்பாடி கிராமம், அருள்மிகு நாகநாதசாமி திருக்கோயிலைச் சேர்ந்த 130.0 செ.மீ. உயரம், 110.0 செ.மீ. அகலம், 40.0 செ.மீ. விட்டம் அளவுள்ள ஆறு தலைகள் கொண்ட ஸ்கந்த-கார்த்திகேயன் (சுப்பிரமணியர்). அதன் விலை மதிப்பு சுமார் யூரோ.1,80,000 ஆகும். இதன் இந்திய மதிப்பு ரூபாய் 2 கோடி ஆகும்.

இதையும் படிங்க: திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட 5 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தடை

ஆஸ்திரேலியாவின் கான்பெர்ரா நகரின், நேஷ்னல் கேலரி ஆஃப் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து இந்தியாவிடம் முறையாகத் திரும்ப ஒப்படைக்க உள்ளதாக தமிழ்நாடு சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். மேற்கண்ட சிலைகள் ஏற்கெனவே தமிழ்நாட்டில் இருந்தவை என்று உரிய ஆவணங்களை காண்பித்தப் பிறகே தொன்மை வாய்ந்த சிலைகளை ஒப்படைக்க ஆஸ்திரேலிய அரசு முன்வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தொன்மையான சிலைகள்
ஆஸ்திரேலியா
PM NARENDRA MODI
ANCIENT IDOLS
TAMIL NADU TEMPLES STATUES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.