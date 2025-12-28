ETV Bharat / state

விவசாய நிலத்தில் பழங்காலத்து தங்க நாணயங்கள் கண்டெடுப்பு: உரிமையாளரிடம் போலீசார் விசாரணை

விவசாய நிலத்தை சமன் செய்தபோது தங்கப் புதையல் கிடைத்ததால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் புதையல் குறித்து பரபரப்பாக பேசி வருகின்றனர்.

கண்டெடுக்கப்பட்ட பழங்காலத்து தங்க நாணயங்கள்
கண்டெடுக்கப்பட்ட பழங்காலத்து தங்க நாணயங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 12:31 PM IST

திருப்பத்தூர்: விவசாய நிலத்தை சமன் செய்தபோது மண்ணுக்குள் புதைந்திருந்த குடுவையில் பழங்காலத்து சிறிய தங்க நாணயங்கள் கிடைத்த சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சுந்தரம்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜகோபால் மகன் ஆதவன்(55). இவர் விவசாயம் செய்து வரும் நிலையில், அவருக்கு சொந்தமான 4 ஏக்கர் நிலத்தில் அதிக அளவு கருங்கற்கள் இருந்துள்ளன. இதனை சுத்தம் செய்வதற்காக பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் கடந்த (டிச 22) ஆம் தேதி கருங்கற்களை அப்புறப்படுத்தியுள்ளார்.

அப்போது பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் பள்ளம் தோண்டியபோது திடீரென அந்த நிலத்தில் பழங்காலத்து சிறிய அளவிலான குடுவை ஒன்று கிடைத்துள்ளது. அதனைப் பார்த்த நிலத்தின் உரிமையாளர் ஆதவன் குடுவையை வியப்புடன் பார்த்துள்ளார். அதில் சிறிய அளவிலான பழங்காலத்து தங்க நாணயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து நிலத்தின் உரிமையாளர் நேற்று (டிச27) கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் கந்திலி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: முதலமைச்சரின் இரும்பு கரம் துருப்பிடித்துவிட்டது - நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்

தகவலறிந்து வருவாய் துறையினர் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். பின்னர், நிலத்தின் உரிமையாளர் ஆதவன் குடுவையில் இருந்த தங்க நாணயங்களை வட்டாட்சியர் நவநீதனிடம் ஒப்படைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, வருவாய்த் துறையினர் குடுவையில் உள்ள சிறிய தங்க நாணயங்களை எண்ணிப் பார்த்ததில் அதில் 86 நாணயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.

மேலும், குடுவையின் மேல்பக்க மூடி உடைந்திருந்ததாலும், புதையல் குறித்து ஆதவன் கிட்டதட்ட ஒருவாரம் தாமதமாக (டிச.28) தகவல் கொடுத்ததாலும் வருவாய்த் துறையினர் சந்தேகமடைந்தனர். இதனையடுத்து நிலத்தின் உரிமையாளர் ஆதவன், கிராம நிர்வாக அலுவலர் முருகன் மீது கந்திலி காவல் நிலையத்தில் மீது புகார் அளித்துள்ளார். புகாரை பெற்றுக் கொண்ட போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தற்போது இந்த நாணயங்கள் எந்த காலத்தை சேர்ந்தவை என்பது குறித்தும் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். விவசாய நிலத்தை சமன் செய்தபோது தங்கப் புதையல் கிடைத்த நிகழ்வு அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

