கந்திலி முருகன் கோயில் மலை அடிவாரத்தில் கிடைத்த பழங்கால பொருட்கள்; முறையான அகழாய்வு மேற்கொள்ள கோரிக்கை
சிதைந்த நிலையில் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மண்பாண்ட ஓடுகளும் கருப்பு வண்ண பூச்சு ஓடுகளும், விலங்குகளின் எலும்பு எச்சங்களும் அங்கே கிடைத்துள்ளன. இதுதவிர, சங்ககால மக்கள் பயன்படுத்திய சுடுமண் வட்டசில்லுகள், சுடுமண் கெண்டிகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
Published : June 29, 2026 at 4:38 PM IST
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் கந்திலி அருகே வெவ்வேறு காலகட்டங்களைச் சேர்ந்த தொல்பொருள் எச்சங்கள் கிடைத்துள்ளதை அடுத்து, அங்கு அகழாய்வு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் தூயநெஞ்சக் கல்லூரியில் பணிபுரியும் தமிழ்த்துறை பேராசிரியரும், வரலாற்றியல் ஆய்வாளருமான முனைவர் பிரபு மற்றும் ஆய்வு மாணவர்கள் குழந்தைவேல், பெரியசாமி, சூர்யபிரகாஷ் உள்ளிட்ட ஆய்வுக் குழுவினர் மேற்கொண்ட கள ஆய்வில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களை சேர்ந்த தொல்பொருள் எச்சங்கள் கந்திலி பகுதியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து, அங்கு அகழாய்வு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அந்த குழு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து பேராசிரியர் பிரபு கூறுகையில், "கந்திலி மலை முருகன் கோயில் அடிவாரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கள ஆய்வில் கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்த குகை ஒன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்கையாக அமைந்துள்ள இந்த குகையில் 30 முதல் 50 பழங்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது. இந்த குகைக்குள் மழை நீர் புகுந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கற்கால மனிதர்கள், குகையின் முன்பக்கத்தில் சிறுசிறு கற்கள் மற்றும் செம்மண் ஆகியவற்றைக் கொண்டு சுவர் எழுப்பியுள்ளனர்.
மேலும், குகையின் உட்புறத்தில் உள்ள கற்சுவர்களில் கற்கால ஓவியங்கள் சில சிதைந்த நிலையில் உள்ளன. அத்துடன், இந்த குகையில் கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கு சான்றாக, குகை இருக்கும் 100 மீட்டர் இடைவெளியில் பழங்கால கற்கருவிகள், புதிய கற்கால கற்கருவிகள், அரவைக் கற்கள் என பல கண்டெடுக்கப்பட்டு உள்ளன.
சமீபத்தில் 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தின்போது மழைநீர் சேகரிப்புக்காக குட்டை தோண்டப்பட்டபோதே இவை அனைத்தும் கண்டெடுக்கப்பட்டன. இதுதவிர, சிதைந்த நிலையில் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மண்பாண்ட ஓடுகளும் கருப்பு வண்ண பூச்சு ஓடுகளும், விலங்குகளின் எலும்பு எச்சங்களும் அங்கே கிடைத்துள்ளன. தொடர்ந்து, சங்ககால மக்கள் பயன்படுத்திய சுடுமண் வட்ட சில்லுகள், சுடுமண் கெண்டிகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
பழைய கற்காலம் என்பது பழங்காலத்தில் உணவைத் தேடி அலைந்த மனிதன் விலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்காகவும், அதனை உண்பதற்காகவும் கல்லால் ஆன கருவிகளை உருவாக்கிப் பயன்படுத்திய காலப் பிரிவாகும். கருவிகளை செய்வதற்காகக் கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட பரந்த வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலப் பகுதியாகவும் பழைய கற்காலம் என அறியப்படுகிறது.
பழைய கற்காலத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் பற்றிய சான்றுகள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிடைத்துள்ளன. குறிப்பாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பல்லாவரத்திற்கு அருகே கற்களினாலான கோடாரிகள், உளிகள், கத்திகள் ஆகிய கருவிகள் கிடைத்துள்ளன. இதேபோல், அதிரம்பாக்கத்தில் கிடைத்த கீழைப்பழங்கற்கால ஆயுதங்கள் அனைத்தும் 'குவாட்சைட்' என்ற கற்களால் ஆனவை.
பழங்கற்கால மனிதர்கள் பாறைகளில் நெருப்பை ஏற்றிச் சூடாக்கிய பின்னர் அதன் மேல் நீரை ஊற்றிப் பாறைகளைப் பிளந்து இவ்வாயுதங்களைச் செய்திருக்கின்றனர். மேலும், சென்னையை அடுத்த அத்திரம்பாக்கத்தில் தொல்லியல் அறிஞர் 'ராபர்ட் புருஸ்' அவர்களால் கண்டறியப்பட்ட கீழைப்பழங்கற்கால ஆயுதங்கள் அனைத்தும் 'குவாட்சைட்' என்ற கற்களால் ஆனவையாக உள்ளன.
கந்திலி அருகே கண்டறியப்பட்ட பழங்கற்கால ஆயுதமும் இதே குவாட்சைட் வகைக் கல்லால் ஆனதாகக் காட்சியளிக்கின்றன. இவ்வகை கற்காலக் கருவிகளே திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய கருவிகள் இம்மாவட்டத்தில் கண்டெடுக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்" என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: சக்திமான் பார்க்க முடியவில்லை குறைந்த செலவில் தடையற்ற மின்சாரம் தயாரிக்கும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிய இளைஞர்
இந்நிலையில், கந்திலி அருகே சுமார் 10 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழைய கற்காலக் கற்கருவி கண்டெடுக்கப்பட்டு இருப்பது வரலாற்று ஆய்வாளர்களிடம் மகிழ்ச்சியையும், ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அதேநேரத்தில், ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னர் தமிழகத் தொல்லியல் துறையினர், பேராசிரியர் பிரபு உடன் இணைந்து இங்கு கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதுகுறித்த ஆய்வறிக்கையையும் அவர்கள் தமிழகத் தொல்லியல் துறைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ஆகையால், அகழாய்வுப் பட்டியலில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் குண்டு ரெட்டியூர் மற்றும் கந்திலி ஆகியவை விரைவில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை அகழாய்வு மேற்கொள்வதற்கான எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
இந்த சூழலிலேயே பிரபு மற்றும் அவருடைய குழுவினர் இணைந்து பல்வேறு பழங்கால பொருட்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அத்துடன், தமிழகத் தொல்லியல் துறையினர் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு இப்பகுதியில் முறையான அகழாய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.