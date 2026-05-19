108 இடங்களில் வென்றது சுனாமி வெற்றியா? அன்புமணி கேள்வி

தமிழக மக்களுக்கு யார் நல்லது செய்தாலும் பாமக ஆதரிக்கும், கெட்டது செய்தால் எதிர்க்கும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்தார்.

Published : May 19, 2026 at 5:35 PM IST

சென்னை: தவெக பெற்ற வெற்றி மற்றவர்கள் கூறுவது போல் சுனாமி அலை அல்ல என பாமக தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையை அடுத்த பல்லாவரத்தில் பாமக மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணன், பொருளாளர் திலகபாமா, தருமபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி உள்ளிட்ட கட்சியின் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தில் பேசிய பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், "நடந்து முடிந்த இந்தத் தேர்தலில் தவெக மற்றும் பாமக ஆகிய இரு கட்சிகள் மட்டும் தான் தலைநிமிர்ந்து நிற்கின்றன. ஊழல் கட்சியான திமுகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என்ற பாமகவின் இலக்கு இந்தத் தேர்தல் மூலம் எட்டப்பட்டுள்ளது. நமது 100 நாட்கள் நடைபயணமும், சௌமியா அன்புமணியின் 108 நாட்கள் மகளிர் பயணமும் மக்களிடம் மிகப்பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தின" என்றார்.

தவெக வெற்றி சுனாமி அல்ல

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழகத்திற்கு மாற்றம் வேண்டும் என்ற மக்களின் தீர்ப்பை நாம் மதிக்க வேண்டும். தவெகவை யாரும் எதிர்க்க வேண்டாம். தவெக பெற்ற வெற்றி, மற்றவர்கள் கூறுவது போல் ஒன்றும் 'சுனாமி அலை' அல்ல. அப்படி சுனாமி அலையாக இருந்திருந்தால் அவர்கள் பெரும்பான்மை பலத்துடன் வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றார்.

மேலும், இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று நாம் பலமுறை போராடிய நிலையில், தற்போது இளைஞர்கள் அரசியலில் ஆர்வம் காட்டுவதும், இந்தத் தேர்தல் மாற்றமும் மகிழ்ச்சியளிப்பதாக தெரிவித்தார்.

வன்னியர் இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் அலட்சியம்

​வன்னியர் இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் நீதிமன்றத் தீர்ப்பைக் கூட திமுக அரசு மதிக்கவில்லை. முதலமைச்சர் என்ற மிக உயரிய பொறுப்புக்கு வந்த பிறகாவது மு.க.ஸ்டாலினுக்குப் பொறுப்பு வந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அவர் எதற்கும் லாயக்கற்ற, ஒன்றும் தெரியாத அமைச்சர்களை உடன் வைத்துக் கொண்டு பொறுப்பில்லாமல் ஆட்சி நடத்தினார்.

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தக் கோரி நாம் எத்தனையோ போராட்டங்களை நடத்தியும், திமுக அதனைச் செய்ய மறுப்பதற்கு ஒரே காரணம், கொள்ளையடிப்பதையே கொள்கையாகக் கொண்ட சேகர்பாபு, எ.வ.வேலு, செந்தில்பாலாஜி போன்றோரை மு.க.ஸ்டாலின் உடன் வைத்திருந்தது தான்.

தோல்விக்குப் பிறகும் திமுக ஆணவத்துடன் இருக்கிறது. மக்கள் தூக்கி எறிந்த பிறகாவது ஆணவத்தை கைவிட்டு மக்களின் தீர்ப்பை மதித்து ஸ்டாலின் நடந்து கொள்ள வேண்டும். திமுக ஆட்சியில் அரசியல்வாதிகளை விட அரசு அதிகாரிகளே அதிகம் கொள்ளையடித்தனர். குறிப்பாகக் காவல் துறையினரே இதில் முதலிடம்.

சாதாரண மக்களுக்கு எங்கு கஞ்சா கிடைக்கும் என்று தெரிந்து வாங்கும் போது, அது காவல் துறையினருக்கு தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை.

​திமுக ஆட்சியின் அவலங்கள் 80 சதவீத ஊடகங்களால் வெளியில் கொண்டு வரப்படவில்லை. ​மாறாக, ஊடக விவாதங்கள் அனைத்தும் ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாகவே நடத்தப்பட்டன. தற்போது சமூக ஊடகங்களின் தாக்கத்தால் மட்டுமே இந்த அரசியல் மாற்றம் சாத்தியமாகியுள்ளது. ஜோதிபாசு, நவீன் பட்நாயக் போன்ற தலைவர்கள் மீது ஒரு சிறு ஊழல் கறை கூட இல்லை. ஆனால் ஸ்டாலின் மீது சொல்வதற்கு ஒரு நல்ல விஷயம் கூட இல்லை. அப்படியிருக்கையில், இவர்களோடு ஸ்டாலினை ஒப்பிட்டு பேசுவது வேதனையளிக்கிறது. ஊடகங்கள் நேர்மையாக செயல்பட வேண்டும்" என்றார்.

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு விவகாரம்

தொடர்ந்து பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், "முதலமைச்சர் விஜய் என்னை சந்தித்து சுமார் அரை மணி நேரம் பேசினார். அப்போது, 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாற்றத்திற்கும், இளைஞர்களின் அரசியல் ஆர்வத்திற்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்தார். நாங்கள் இருவரும் சாதிவாரி சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு குறித்து மட்டுமே 10 நிமிடங்கள் விவாதித்தோம். தமிழக மேம்பாட்டிற்கு வெறும் நிதி மட்டுமே போதாது, சில கொள்கை திட்டங்களை மாற்றினாலே போதும் என்று அவரிடம் கூறினேன். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை தங்களது தேர்தல் அறிக்கையிலேயே சேர்த்திருப்பதாக விஜய் என்னிடம் உறுதி அளித்தார்.

மேலும், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் மகளிர் பாதுகாப்பிற்காகத் தனி டி.ஜி.பி-யை நியமித்து, 'டோல் ப்ரீ' எண்ணை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றும், உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு அதிக வேலைவாய்ப்பு, நீர் மேலாண்மைக்காக சென்னையில் 4 புதிய ஏரிகளை உருவாக்குதல், கல்வி மற்றும் சுகாதார மேம்பாடு குறித்தும் அவரிடம் வலியுறுத்தினேன்.

தவெக-வின் கொள்கையும், பாமகவின் கொள்கையும் ஏறத்தாழ ஒன்று தான். மக்கள் நலனே பாமகவின் நோக்கம் என்பதால், தவெக-வின் செயல்பாடுகளை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். தமிழக மக்களுக்கு யார் நல்லது செய்தாலும் பாமக ஆதரிக்கும், கெட்டது செய்தால் எதிர்க்கும்" என்றார்.

