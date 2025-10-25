ETV Bharat / state

புதிய கட்சி..? ராமதாஸின் அறிவுரை குறித்து அன்புமணி பதில்!

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும், நெல் கொள்முதலுக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்று அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்தார்.

அன்புமணி ராமதாஸ்
அன்புமணி ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: அன்புமணி புதிய கட்சி துவங்கட்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறிய நிலையில், இதுதொடர்பாக நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு அன்புமணி பதிலளித்துள்ளார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி இருக்கிறது. ஒருபுறம் டெல்டா மாவட்டங்களில் அறுவடைக்கு நெல் முளைக்க துவங்கி இருக்கிறது. மறுபுறம், பயிரிடப்பட்ட சம்பா பயிர்கள் மழையில் முழ்கி நாசமாகி விட்டது. இதற்கு திமுக அரசின் மெத்தனபோக்கே காரணம். ஏரி, குளம் போன்றவற்றை தூர்வாரி நீர் வெளியேற வழி வகை செய்யவில்லை. மழையால் பல்வேறு மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தஞ்சை உட்பட 4 முக்கிய மாவட்டங்களில் கொள்முதல் செய்த நெல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது'' என கூறினார்.

மேலும், ''6.5 லட்சம் ஏக்கர் குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், அதில் 18 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்து இருக்க வேண்டும். ஆனால் 5.5 லட்சம் டன் மட்டுமே கொள்முதல் செய்து இருக்கின்றனர். நெல் ஈரப்பதம் அதிகமானதால் கொள்முதல் செய்வதில் பிரச்சினை இருந்து வருகிறது. இது திமுக அரசின் தோல்வி. வெறும் விளம்பரத்தை மட்டுமே இந்த அரசு செய்கிறது. விவசாயிகள் மீது அக்கறை இல்லாத இந்த அரசுக்கு, மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவார்கள்'' என்றார்.

தமிழ்நாட்டின் கனிமவளங்கள் தென் மாவட்டங்களில் அதிகளவில் கடத்தப்படுகின்றன என குற்றம்சாட்டிய அவர், ''இதனை பலமுறை சுட்டிகாட்டியும் தடுக்கப்படவில்லை. திமுகவை சேர்ந்தவர்கள்தான் இந்த கடத்தலில் ஈடுபடுகின்றனர். சமீபத்தில் திருவனந்தபுரம் செல்லும் போது 800 லாரிகள் வரை நானே பார்த்தேன். ஆயிரக்கணக்கான லாரிகளில் கனிம வளத்தை கேரளாவிற்கு கடத்தி செல்கின்றனர். கேரளா, கர்நாடகாவில் கனிமவளங்களை தடுக்க சட்டம் இருக்கும் போது, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அந்த சட்டம் இல்லை? இதற்கு சிபிஐ விசாரணை வேண்டும். கனிமவள கடத்தலை தடுக்க போராட்டம் தொடரும்'' என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: பாமக செயல் தலைவராக காந்திமதி நியமனம்! ராமதாஸ் மீண்டும் அதிரடி!

திரைப்படங்களில் சாதி பற்றி பேசுவது குறித்த கேள்விக்கு, '' சாதி ஒழிய வேண்டும். சினிமா பாரத்தால் போதுமா? சரியான முறையில் கணக்கெடுத்து அவர்களை முன்னேற்ற கல்வி, வேலைவாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்திட வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.

அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் தோல்வி என்றால், அதை கொண்டு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமியை குற்றம்சாட்டுகிறீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, '' அதிமுக, திமுக என இரு கட்சிகளையும் சேர்த்துதான் சொல்கின்றேன்'' என கூறினார்.

பின்னர், அன்புமணி புதிய கட்சி துவங்கட்டும் என ராமதாஸ் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, இது எங்கள் உட்கட்சி விவகாரம். அது குறித்து பேச முடியாது என்றார். மேலும், ராமதாஸ் வீட்டில் கருவி வைத்து ஒட்டு கேட்டீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, இது எங்கள் உட்கட்சி விவகாரம், அது குறித்து பேச முடியாது என தெரிவித்த அன்புமணி, பாமக இரு அணிகளாக பிரிந்து இருப்பதில் ஏதாவது மாஸ்டர் பிளான் இருக்கின்றதா என்ற கேள்விக்கு, கையெடுத்து கும்பிட்டு விட்டு கிளம்பி சென்றார்.

TAGGED:

PMK
அன்புமணி
ராமதாஸ்
நெல் கொள்முதல்
ANBUMANI RAMADOSS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.