பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசுபவர்களுக்கு ஆண்மை கிடையாது: அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசம்
உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டது குறித்து நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, அன்புமணி ராமதாஸ் இவ்வாறு பதிலளித்தார்.
Published : August 5, 2026 at 8:15 PM IST
சென்னை: பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசுபவர்களுக்கு ஆண்மையும் கிடையாது; தன்னம்பிக்கையும் கிடையாது என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
டெல்லி புறப்படுவதற்காக இன்று சென்னை விமான நிலையம் வந்த அன்புமணி ராமதாஸ், அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் பெரும் கடன் தொல்லையில் இருக்கிறார்கள். தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதை போல, விவசாயிகள் வாங்கிய கடனை தவெக அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
சூப்பர் எல் நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக தண்ணீர் பிரச்சனை இப்போதே ஆரம்பித்துவிட்டது. பயிர்களுக்கு போதுமான தண்ணீர் இன்றி விவசாயிகள் கடும் இன்னலை சந்தித்து வருகிறார்கள்.
தமிழகத்தில் நாளொன்றுக்கு இரண்டு விவசாயிகள் தற்கொலை செய்கிற சூழல் நிலவுகிறது. இந்த நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்றால், விவசாயிகள் வாங்கிய கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். இது மட்டும்தான் நிரந்தரத் தீர்வாக இருக்க முடியும்.
அதேபோல, தமிழகத்தில் படிப்படியாக பூரண மதுவிலக்கை கொண்டு வர வேண்டும்" என அன்புமணி ராமதாஸ் கூறினார்.
தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்து அவர் கூறுகையில், "பெண்களை கண்ணியமாகவும், மரியாதையாகவும் நடத்த வேண்டும். அதுதான் தமிழ்நாட்டின் பண்பாடு.பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசுகின்ற ஆண்களுக்கு ஆண்மையும் கிடையாது, தன்னம்பிக்கையும் கிடையாது. அப்படி இல்லாதவர்கள்தான் பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசுகிறார்கள்" என காட்டமாக தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, காவிரி நீர் விவகாரத்தில் தவெக அரசு அலட்சியமாக செயல்படுவதாக கூறி தஞ்சாவூரில் திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் கடந்த 2-ம் தேதி நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய திமுக எம்எல்ஏவும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், முதலமைச்சர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.
அப்போது அங்கு கூடியிருந்த திமுகவினர், ஒரு நடிகையின் பெயரை கூறி கூச்சலிட்டனர். அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் சில வார்த்தைகளை பேசினார்.
அதுதான் பெரும் சர்ச்சையானது. இதையடுத்து, நேற்று உதயநிதி ஸ்டாலினை போலீசார் கைது செய்து தஞ்சாவூர் அழைத்து சென்று விசாரித்தனர்.
பின்னர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், அவர் மாலையே ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என திமுக தலைவர்கள் பலர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.