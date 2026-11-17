மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல்லைக்கூட வைக்க அனுமதிக்க முடியாது - பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் திட்டவட்டம்
அரிசி விலை கிலோவுக்கு ரூ.30 வரை உயர்ந்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டார்.
Published : November 17, 2026 at 5:38 PM IST
சென்னை: மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க அனுமதிக்க முடியாது என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "துருக்கியில் நடைபெற்று வரும் COP 31 காலநிலை மாற்ற உச்சி மாநாட்டில், உலக அளவில் வெப்பநிலையைக் குறைக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தப்பட்டது. காலநிலை மாற்றத்தைத் தடுப்பதற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்க உலக நாடுகள் நிதி ஒதுக்க வேண்டும். குறிப்பாக, அதிக அளவில் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் நாடுகள் நிதி வழங்கி, காலநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு அந்த நிதியை வழங்க வேண்டும் போன்ற தீர்மானங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன.
இதற்காகத் தொண்டு நிறுவனங்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன. இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் இந்த விவகாரத்தில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம்" என்றார்.
மேகதாது அணை விவகாரம்
மேலும் பேசிய அவர், "மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக வரும் 18-ஆம் தேதி தமிழக அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் டெல்லி சென்று மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரைச் சந்தித்து மனு அளிக்க இருக்கிறார்கள். இந்த விவகாரத்தில் மனு அளிப்பது மட்டும் போதாது. பிரச்சனையின் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசு உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்.
இது, தமிழ்நாட்டின் உயிர்நாடி பிரச்சினையாகும். கடந்த நான்கு ஐந்து மாதங்களாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். பிரதமர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் கூட முதலமைச்சரிடம் இந்தக் கோரிக்கையை முன் வைத்துள்ளோம்.
காவிரி என்பது தமிழ்நாட்டின் உரிமை. ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாக காவிரி நீரைப் பயன்படுத்தி வருகிறோம். தமிழகத்தில் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் 28 மாவட்டங்கள் காவிரி நீரையே நம்பியுள்ளன.
கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் தொடர்ந்து பொய்யான தகவல்களைத் தெரிவித்து வருகிறார். மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துவிட்டதாக கூறுவது முற்றிலும் தவறானது. குடிநீர்த் தேவைக்காக 70 டிஎம்சி தண்ணீர் கேட்பது ஏற்புடையதல்ல. பெங்களூருவின் குடிநீர்த் தேவைக்கு 5 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. அந்தத் தண்ணீரை கே.ஆர்.எஸ். மற்றும் கபினி அணைகளில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இதற்காகப் புதிய அணை கட்டி 15 ஆயிரம் ஏக்கர் வனப்பகுதியை அழிப்பதும், சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்தின் அனுமதியின்றிச் செயல்படுவதும் உலகளாவிய சட்டங்களுக்கும் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளுக்கும் எதிரானது.
உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி, காவிரி நடுவர் மன்றம் தண்ணீரைப் பங்கிட்டுக் கொடுத்துள்ளது. 28 ஆண்டுகளாக இந்தப் பிரச்சினைக்காக சட்டப் போராட்டம் நடத்தி தீர்வு பெற்றுள்ளோம். எனவே உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை மீறி மேகதாதுவில் ஒரு செங்கல்லைக் கூட வைக்க அனுமதிக்க முடியாது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், "கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர் தலையிட்டு உரிய விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைகளும் கொலைச் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.
மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாப்பதில் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் மற்றும் அரசு நிர்வாகத்தில் ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் தங்களது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தித் தவறான செயல்களில் ஈடுபடத் தொடங்கியுள்ளனர். இது போன்ற செயல்களை அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். நேர்மையான ஆட்சியை வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளித்த முதலமைச்சர் இதுபோன்ற சம்பவங்களுக்கு இடமளிக்கக் கூடாது.
ஆட்சியில் விதிமீறல்கள், முறைகேடுகள் அதிகரிப்பு
கடந்த ஆட்சியுடன் ஒப்பிடும்போது தற்போதைய ஆட்சியில் ஊழல் குறைந்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டாலும், ஆங்காங்கே நடைபெறும் விதிமீறல்கள் மற்றும் முறைகேடுகளையும் அரசு தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் கட்டப்பட்ட பெரியார் நூலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நூலகங்களின் கட்டுமானப் பணிகளிலும், நூல்கள் கொள்முதல் செய்வதிலும் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளன. பெரிய நூலகங்கள் மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு முழுவதும் கட்டப்பட்டுள்ள சிறிய நூலகங்களின் கட்டுமானப் பணிகளிலும் ஊழல் நடந்துள்ளது. திட்டமிட்டு புதிய கட்டிடங்களைக் கட்டி அவற்றின் மூலம் முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவது அறிவியல்பூர்வமான ஊழல் ஆகும். எனவே நூலகக் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் நூல்கள் கொள்முதலில் நடைபெற்றுள்ள முறைகேடுகள் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நடப்பாண்டு சூப்பர் எல் நினோ ஆண்டாக இருப்பதால் பருவமழையில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. தென்மேற்குப் பருவமழை போதிய அளவில் பெய்யவில்லை. வடகிழக்குப் பருவமழையும் சரியான முறையில் பெய்யாததால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக நெல் மற்றும் அரிசியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ 20 முதல் ரூ 30 வரை உயர்ந்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
அமைச்சர் வன்னி அரசு விவகாரம்
மேலும் பேசிய அவர், "வனத்துறை சட்டங்கள் அமைச்சர்களுக்கும் சாதாரண பொதுமக்களுக்கும் ஒன்று தான். அமைச்சராக இருந்தாலும், மற்ற நபர்களாக இருந்தாலும் வனப்பகுதிக்குள் விதிகளை மீறிச் சென்று விலங்குகளை அச்சுறுத்தும் வகையிலோ அல்லது விளம்பரத்திற்காகவோ செயல்படுவது சட்டப்படி குற்றமாகும். எனவே வனத்துறைச் சட்டங்களை மீறுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.