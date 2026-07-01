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'மேகதாதுவில் அணை கட்ட விடமாட்டோம்' | பிலிகுண்டுலுவில் தொடங்கியது அன்புமணியின் நடைபயணம்

வழக்கமாக ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இந்த இடத்தில் தண்ணீர் கரை புரண்டு ஓடும். ஆனால் தற்போது கழிவுநீர் மட்டும் தான் இங்கே இருக்கிறது என அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை தொடங்கிய அன்புமணி ராமதாஸ்
விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை தொடங்கிய அன்புமணி ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 5:26 PM IST

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தருமபுரி: மேகதாது அணை திட்டத்தை தடுக்க வலியுறுத்தி அன்புமணி ராமதாஸ் விழிப்புணர்வு பயணத்தை இன்று தொடங்கினார்.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் உருவாகும் காவிரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பிலிகுண்டுலு என்னும் இடத்தில் தமிழகத்திற்குள் நுழைகிறது. காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு மேகதாது எனும் பகுதியில் அணை கட்ட முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதனை தடுக்க வலியுறுத்தி பாமக தலைவரும் மாநிலங்களவை எம்பியுமான அன்புமணி ராமதாஸ் விழிப்புணர்வு நடைபயண பிரச்சாரத்தை இன்று தொடங்கினார்.

பிலிகுண்டுலுவில் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுடன் நடைபயணத்தை தொடங்கினார். இன்று தொடங்கிய நடைபயணம் இம்மாதம் 4-ம் தேதி பூம்புகாரில் நிறைவடைகிறது.

விழிப்புணர்வு நடைபயண தொடக்க விழாவில் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், "நம்முடைய நோக்கம் மேகதாவில் அணை கட்டக் கூடாது என்பது தான். அதையும் மீறி கட்டினால் அது இயற்கைக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் எதிரானது.

தமிழ்நாட்டின் உயிர்நாடி காவிரி ஆறு தான். காவிரியை நம்பி ஐந்தரை கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் 11 மாவட்டங்கள் விவசாயத்திற்கு காவிரி நதி நரை நம்பி தான் இருக்கிறது.

வழக்கமாக ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இந்த இடத்தில் தண்ணீர் கரை புரண்டு ஓடும். ஆனால் தற்போது கழிவுநீர் மட்டும் தான் இங்கே இருக்கிறது. இதற்கு மேலே மேகதாதுவில் அணை கட்டி விட்டால் இந்த கழிவு நீர் கூட இனி தமிழ்நாட்டிற்கு வராது.

விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை தொடங்கிய அன்புமணி ராமதாஸ்
விழிப்புணர்வு நடைபயணத்தை தொடங்கிய அன்புமணி ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

93 டிஎம்சி கொள்ளளவு கொண்ட மேட்டூர் அணையில் தற்போது 40 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே இருக்கிறது. அது குடிநீருக்காக நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். விவசாயத்திற்காக தண்ணீர் திறக்க முடியாத மோசமான சூழலில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம்.

மேகதாதுவில் அணை கட்டினால் இந்த குடிப்பதற்கான தண்ணீர் கூட நமக்கு இனி வராது. கர்நாடக அரசு செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தை கடந்த 13 ஆண்டுகளில் ஒருமுறை கூட கடைப்பிடித்தது இல்லை. மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான காரணம் பெங்களூருவின் குடிநீர் வசதிக்காக என கர்நாடக அரசு சொல்கிறது.

ஆனால் பெங்களூருவின் குடிநீருக்கு 10 டிஎம்சி தண்ணீர் போதும். பிறகு எதற்காக 70 டிஎம்சியில் அணை கட்டுகிறார்கள்? இப்போது குடிநீருக்காக அணையை கட்டுகிறோம் என சொல்லி விட்டு பிறகு அதை விவசாய பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தினால் நம்மால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா? எதுவும் செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் கடந்த காலங்களில் தமிழ்நாட்டிற்கு உடனடியாக 11 டிஎம்சி தண்ணீரை வழங்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. ஆனால் அதற்கும் கர்நாடக அரசு செவி சாய்க்கவில்லை.

இப்படிப்பட்ட கர்நாடகத்தை நம்பி எப்படி மேகதாதுவில் அணை கட்ட நாம் அனுமதிக்க முடியும்? தற்போது மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடகம் துடித்துக் கொண்டிருக்க கூடிய இடம் 12,500 ஏக்கர் அடர்த்தியான மரங்கள் நிறைந்த வனப்பகுதி. இது யானைகள், புலிகள், நான்கு கொம்புகள் கொண்ட மான் போன்ற அரிய வகை விலங்குகள் வசித்து வரக்கூடிய பகுதி. இந்த வனத்தை அழித்து விட்டு நீங்கள் அணை கட்டுவோம் என்று சொல்வது சுற்றுச்சூழலுக்கும் எதிரானது.

அன்புமணி தலைமையில் தொடங்கிய விழிப்புணர்வு நடைபயணம்
அன்புமணி தலைமையில் தொடங்கிய விழிப்புணர்வு நடைபயணம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கர்நாடகாவில் இருக்கக் கூடிய சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் கூட இதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். சர்வதேச அளவில் இந்தியா பல ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிட்டுள்ளது. அதன்படி நம் காடுகளை இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். அந்த காடுகளை அழிப்பதற்கு அனுமதிக்க முடியாது. மேகதாதுவில் இவ்வளவு பெரிய அணையை கட்டினால் பெங்களூரு பகுதியில் மிகப்பெரிய பூகம்பம் வரும் என்று நிபுணர்கள் கூட தெரிவிக்கிறார்கள். மேகதாதுவில் அணை கட்டப்பட்டால் அது தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய பேரிடர் ஆகும்.

காவிரி விவகாரம் சம்பந்தமாக ஏற்கனவே உள்ள நடுவர் மன்றமே போதுமானது. புதிதாக நடுவர் மன்றம் வேண்டுமென தமிழக அரசு முடிவு செய்து இருப்பது தேவையற்றது. இது கர்நாடகாவின் கருத்து போல உள்ளது. தயவு செய்து தமிழக அரசு இதில் ஈகோ பார்க்காமல் மீண்டும் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து வரும் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் நிறைவேற்ற வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.

நடைபயணத்தில் தருமபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி, பாமக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான பாமகவினர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

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