பாமக எம்எல்ஏ அருள் கார் மீது அன்புமணி ஆதரவாளர்கள் தாக்குதல்! சேலத்தில் பரபரப்பு!
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் அன்புமணி ஆதரவாளர்கள், அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் என இரு பிரிவுகளாக பிரிந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
Published : November 4, 2025 at 3:47 PM IST
சேலம்: ஆத்தூர் அருகே பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் சென்ற கார் மீது அன்புமணி ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பாமகவினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள பெத்தநாயக்கன்பாளையத்தை அடுத்த வடுகம்பட்டி பகுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிர்வாகியின் இல்ல துக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள அருள் எம்எல்ஏ தனது ஆதரவாளர்களுடன் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அதே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அன்புமணி தரப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருளின் கார் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களின் கார்களை அடித்து உடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள், அந்த கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள் என இரு பிரிவுகளாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அவர்களுக்கு இடையிலான மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சேலம் வந்திருந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், செட்டிச்சாவடி குப்பை கிடங்கு திருமணிமுத்தாறு வசிஷ்ட நதி, சர்பங்க ஆறு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நேரில் ஆய்வு நடத்தி அரசுக்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை எழுப்பி இருந்தார்.
அவர் சென்ற இடங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் பெரும் திரளாக திரண்டு வரவேற்பு அளித்திருந்தனர். இந்நிலையில் ராமதாஸ் ஆதரவாளரான எம்எல்ஏ அருள் மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்கள், அன்புமணி ராமதாஸின் வருகை குறித்து அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே பாமக நிர்வாகியின் இல்லத் துக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கச் சென்ற பாமகவினர் இரு தரப்பினராக பிரிந்து ஒருவரை ஒருவர் சரமாரியாக கற்களாலும், கம்புகளாலும் தாக்கிக் கொண்ட சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது. இரு தரப்பினரும் மோதிக் கொண்ட வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி சேலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து பாமக எம்எல்ஏ அருள் கூறுகையில், ”நாங்கள் இதுவரை எந்தவித தவறான வார்த்தைகளையும் பேசவில்லை, நாங்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை. ஆனால் எங்களை தாக்குவதற்கு அன்புமணி ஆட்களை அனுப்புகிறார் என்றால் இது மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. அன்புமணி ஒவ்வொரு மேடையிலும், நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை செய்வேன், அதை செய்வேன் என கூறுகிறார். இவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் தன்னுடன் இருப்பவரை கொன்று விடுவார்” என்று குற்றம்சாட்டினார்.