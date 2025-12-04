'தலைவரும் நானே... சின்னமும் எங்களுடையதே' - அடித்து சொல்லும் அன்புமணி ராமதாஸ்
இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய பலமான மெகா கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் அமையும். அந்த கூட்டணியில் பாமக இடம்பெறும் என அன்புமணி கூறினார்.
Published : December 4, 2025 at 8:10 PM IST
விழுப்புரம்: அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வரை பாமக தலைவராக நான்தான் இருப்பேன் என்றும் மாம்பழம் சின்னமும் எங்களுடையதுதான் எனவும் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்த நல்லாவூரில் அமைந்துள்ள அய்யனாரப்பன் கோயிலில் அன்புமணி ராமதாஸ் குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் கும்ப மரியாதை மற்றும் சிவ வாத்தியம் முழங்க மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விதிகளின்படி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக என்னை 2026 ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நீட்டித்திருக்கிறது. இதை எதிர்த்து (ராமதாஸ் தரப்பில்) டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கை தொடர்ந்தார்கள். இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்த அனுமதியை, எனக்கு கொடுத்த அந்த அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய முடியாது என்றும், அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிக்குள் பிரச்சனை இருந்தால் சிவில் நீதிமன்றத்தில் வாதம் செய்யலாம் என்றும் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் அனுமதிப்படி ,அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வரை பாமக தலைவராக நான்தான் இருப்பேன். அதே போன்று மாம்பழம் சின்னமும் எங்களிடம்தான் உள்ளது. இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் இதே தீர்ப்பைத்தான் வழங்கியது.
இன்று டெல்லி உயர் நீதிமன்றமும் தெளிவாக தீர்ப்பளித்துள்ளது. எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சிவில் நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என தீர்ப்பு வந்துள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் வழங்கிய அனுமதி மற்றும் அங்கீகாரம் குறித்து நீதிமன்றம் எந்த கருத்தும் சொல்லவில்லை. அதனால் எந்த குழப்பமும் கிடையாது, தொடர்ந்து பாமக தலைவராக நான் நீடிப்பேன். மாம்பழ சின்னமும் எங்களுடையதுதான். தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்த அங்கீகாரம் தொடரும்.'' என்றார்.
ஆட்சியில் பங்கு தொடர்பான கேள்விக்கு, '' தேர்தலுக்குப் பிறகு முடிவு செய்யலாம்'' என பதில் அளித்தார்.
பாமகவில் உள்ள பிளவு குறித்த கேள்விக்கு, ''பாமகவிற்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது, இன்னும் கூடுதலாக வாக்கு வரும். எந்த குழப்பமும் கிடையாது. ஒரு சில திமுகவின் கைக்கூலிகளின் வேலை இது. திமுகவின் கைக்கூலிகள் தான் பாமகவில் குழப்பம் செய்ய முயற்சி செய்தார்கள். அவை முறியடிக்கப்பட்டது. திமுக என்ன சொல்கிறதோ? அதனை இங்குள்ள கைக்கூலிகள் செய்து வருகிறார்கள். எது செய்தாலும் அது முறியடிக்கப்படும்.
தமிழ்நாடு தேர்வாணையத்தில் காலி பணியிடங்களை அதிகரிக்க வேண்டும். திமுக அரசு அரசு வேலைகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் விட்டு விடுகிறது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஐந்து லட்சம் அரசு வேலைகளை நிரப்புவோம் எனக் கூறினார்கள். தற்போது ஏழு லட்சம் வேலைகள் காலியாக உள்ளது ஆனால், நிரப்பப்படவில்லை. போக்குவரத்து, தூய்மை பணிகள் தனியார்மையமாக்கப்பட்டு விட்டது.'' என கூறினார்.
திருப்பரங்குன்றம் நிகழ்வு குறித்த கேள்விக்கு, '' ஆன்மீகத்தில் எந்த சர்ச்சையும் வரக்கூடாது. எந்த பக்கமும் சார்பாக இல்லாமல், எந்த அரசியலையும் புகுத்தாமல் இருக்க வேண்டும். நீதிமன்றம் கூறுவதை கேட்க வேண்டும்.'' என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணி சேராமல் பிரிந்து கிடப்பது குறித்த கேள்விக்கு, '' இன்று வரை கூட்டணி அமையாமல் இருப்பதால் உங்களுக்கு குழப்பம் இருப்பது போல தெரியும். ஆனால் இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய பலமான மெகா கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் அமையும். அந்த கூட்டணியில் பாமக இடம்பெறும். எங்கள் கூட்டணி தான் நிச்சயம் வெற்றி பெறும். உறுதியாக திமுக கூட்டணி மிகப்பெரிய தோல்வி அடையும். மக்கள் திமுக மீது மிகுந்த கோபத்தில் இருக்கிறார்கள், இது தேர்தலில் பிரதிபலிக்கும். கூட்டணி அமைந்தால் எங்கள் அணி வேகமாக முன்னேறி வெற்றி பெறும்.'' என்றார்.