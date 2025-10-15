ராமதாஸை போல இனி ஒருவர் பிறக்கபோவது இல்லை - அன்புமணி உருக்கம்!
தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் விமர்சனம் செய்தால் அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா தாங்க மாட்டார் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் காட்டமாக பேசினார்.
Published : October 15, 2025 at 6:23 PM IST
சென்னை: ராமதாஸ் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி என்றும், அவரைப் போல இனிமேல் யாரும் பிறக்கப் போவது இல்லை என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறினார்.
அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் பாமக இளைஞர் சங்க மாநில செயற்குழுக் கூட்டம் இன்று (அக்.15) சென்னையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர் சங்க செயலாளர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் மட்டும் கலந்துகொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில், முன்னாள் எம்எல்ஏ கணேஷ்குமாரை, பாமக மாநில இளைஞர் சங்கத் தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் நியமித்தார். அதனை தொடர்ந்து பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், ''எனது 100 நாள் நடைபயணம் 85 நாட்கள் நடைபெற்ற நிலையில், கரூர் சம்பவத்தை வைத்து எனது நடைபயணத்தை தமிழ்நாடு அரசு தற்காலிகமாக ரத்து செய்துவிட்டது. தனியார் இடத்தில் ஊருக்கு வெளியே ஒதுக்குப்புறமாக, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் போக்குவரத்து பாதிப்பு இல்லாமல் கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என அரசு கூறுகிறது. அரசியல்வாதிகள் மக்களை சந்திப்பது என்பது ஜனநாயக கடமை. ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக கூட்டம் நடத்தினால் மக்களை அங்கு எப்படி அழைத்து செல்ல முடியும்?'' என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் பேசிய அவர், ''தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில் முதலீடு வருவதை நான் எதிர்ப்பதாக தொழில்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா கூறுகிறார். தமிழ்நாட்டிற்கு உண்மையாகவே முதலீடு வந்தால் மகிழ்ச்சிதான். ஆனால் திமுக தொடர்ந்து பொய்யை கூறி வருகிறது. பாமக நாகரீகமான அரசியலை மேற்கொண்டு வருகிறது. அரசு நல்லது செய்தால் பாராட்டுவோம், தவறு செய்தால் சுட்டிக்காட்டுவோம்.
தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் விமர்சனம் செய்தால் டிஆர்பி ராஜா தாங்க மாட்டார். ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய உள்ளதாக முதலமைச்சரும், தொழிற்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி. ராஜாவும் கூறினர். ஆனால், அடுத்த அரை மணிநேரத்தில் ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் அதனை மறுத்துள்ளது.
புத்தகத்தை வெளியிடுவேன்
திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர், தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடு எவ்வளவு நடந்துள்ளது? என்பது குறித்த ஆவணத்தை தயார் செய்துள்ளேன். சுமார் ரூ.1,162 லட்சம் கோடி முதலீடு நடந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும், அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜாவும் தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் எவ்வளவு முதலீடு வந்துள்ளது? என்பது குறித்தான புள்ளி விவரங்களுடன் புத்தகம் ஒன்றை இரு தினங்களில் வெளியிட உள்ளேன்'' என்றார்.
ராமதாஸை விமர்சிக்க கூடாது
பாமகவில் தற்போது நிலவி வரும் சூழல் குறித்து பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், ராமதாஸ் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி, அவரைப் போல இனிமேல் யாரும் பிறக்க போவது இல்லை. அவரை பற்றி யாரும் தவறாக பேசக்கூடாது, சிறு பதிவு கூட போடக்கூடாது. அவரை சுற்றி சில உள்ள தீய சக்திகள் பொய்யான தகவல்களை கூறி அவரை மாற்றியுள்ளனர். பாமகவிற்கு தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது ஒரு சிறிய சறுக்கல்தான்'' என பேசினார்.