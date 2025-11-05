ETV Bharat / state

கட்சியில் துரோகிகள் இருக்கும் வரை ராமதாஸுடன் இணைய மாட்டேன் - அன்புமணி ராமதாஸ்!

மருத்துவர் ராமதாஸை சுற்றி இருக்கின்ற துரோகிகள், தீய சக்திகள், மற்றும் திமுகவின் கைக்கூலிகள் ஆகியோர் என்னை அவரிடம் இருந்து பிரித்தனர் என அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

அன்புமணி ராமதாஸ்
அன்புமணி ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 12:42 PM IST

தருமபுரி: துரோகிகள் இருக்கும் மருத்துவர் ராமதாஸுடன் நான் இணைய மாட்டேன் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் 'உரிமை மீட்பு பயணம்’ பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது, ”என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் பென்னாகரம் தொகுதி மக்கள் அரசியல் கற்றுக் கொடுத்தவர்கள். இடைத்தேர்தலில் வீடு, வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்த போது உங்களிடம் இருந்து அரசியல் கற்றுக் கொண்டேன்.

2014 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் என்னை தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுத்தீர்கள். உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன், மருத்துவர் ராமதாஸிடம் இருந்து என்னை பிரித்தது அவரை சுற்றி இருக்கின்ற துரோகிகள், தீய சக்திகள், மற்றும் திமுகவின் கைக்கூலிகள் அவர்கள் இருக்கும் வரை நான் இணைய மாட்டேன்.

45 ஆண்டு காலம் இந்த சமூகத்திற்காக உழைத்தவர் மருத்துவர் ராமதாஸை திசை திருப்பிய துரோகிகள் இருக்கும் வரை இணைய மாட்டேன். நான் மிகுந்த மன வேதனையோடு பேசுகிறேன். பென்னாகரம் தொகுதியில் உள்ள அனைத்து மக்களும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் நான் நிறைவேற்றுகிறேன். இந்தப் பகுதி மக்களுக்கு 69 ஆண்டு காலம் திமுக ஒன்றும் செய்யவில்லை. 2016 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடித்தீர்கள், ஆனால் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற வைத்தீர்கள்.

இந்த தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க என் தம்பிகள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள், அதனை யாராலும் மாற்ற முடியாது. ஓட்னுர், கோட்டையூர் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டுவதாக 46 மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவிப்பு மட்டும் முதலமைச்சர் வெளியிட்டார் இனி 6 மாதம் தான் இருக்கிறது, இனி செய்ய மாட்டார்.

இதையும் படிங்க: பாமக எம்எல்ஏ அருள் கார் மீது அன்புமணி ஆதரவாளர்கள் தாக்குதல்! சேலத்தில் பரபரப்பு!

வருகின்ற டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி வன்னியர் இட ஒதுக்கீடு வழங்கக் கோரி சிறை நிரப்பு போராட்டம் நடைபெறுகிறது. அந்த போராட்டத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும்” என பேசினார்.

நிகழ்ச்சியில் தருமபுரி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் எஸ்.பி வெங்கடேஸ்வரன், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் இரா.செந்தில் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அன்புமணி
அன்புமணி ராமதாஸ் பிரச்சனை
ANBUMANI RAMADOSS ISSUE
தருமபுரி
ANBUMANI RAMADOSS

