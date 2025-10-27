நொய்யல் ஆற்றங்கரையில் வசிக்கும் 10 சதவீத மக்களுக்கு புற்றுநோய்? அன்புமணி ராமதாஸ் 'பகீர்' குற்றச்சாட்டு!
ஒரு காலத்தில் மூலிகைகளை கொண்டு வந்து நோய்களை குணப்படுத்திய நொய்யல் ஆறு தற்போது சாக்கடையாக மாறி இருப்பதாக அன்புமணி ராமதாஸ் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 27, 2025 at 6:51 PM IST
கோயம்புத்தூர்: நொய்யல் ஆற்றங்கரையில் வசிக்கும் 10 சதவீத மக்களுக்கு புற்றுநோய் இருப்பதாக ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது என அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அடுத்த ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் தற்போது முதலே தமிழ்நாடு முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் அன்புமணி ராமதாஸ் தமிழ்நாடு முழுவதும் ’தமிழக மக்கள் உரிமை மீட்பு பயணம்’ என்ற பெயரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அதன் ஒரு பகுதியாக கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கருமத்தம்பட்டி அருகே குளத்துப்பாளையம் கிராமத்தில் அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்தின்கீழ், உள்ள கௌசிகா நதி தடுப்பணையை அன்புமணி ராமதாஸ் பார்வையிட்டு விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடினார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ”அத்திக்கடவு - அவினாசி திட்டம் முழுமை அடையாமல், 80 சதவீத நீர்நிலைகளுக்கு தண்ணீர் செல்லவில்லை. காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் இருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்படுவதால், இத்திட்டத்திற்கு ’காலிங்கராயன்-அவினாசி திட்டம்’ என பெயர் வைப்பது பொருத்தமாக இருக்கும்.
அதிமுக ஆட்சியில் இத்திட்டத்தின் 90 சதவீத பணிகள் முடிந்த நிலையில், மீதமுள்ள 10 சதவீத பணிகளை திமுக அரசு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முடிக்கவில்லை. பயன்பெறாத பகுதிகளுக்கு ’அத்திக்கடவு - அவினாசி திட்டம் பேஸ் 2’ செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்” எனவும் வலியுறுத்தினார்.
டெல்டா மாவட்டங்களில் மழையால் நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்தது குறித்து கேட்ட போது, ”மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உடனடியாக நெற்பயிர்கள் சேத விவரங்களை கணக்கிட்டு, விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து சோமனூர் பகுதியில் நொய்யல் ஆற்றைப் பார்வையிட்டு, நொய்யல் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு குழுவினருடன் கலந்துரையாடிய அன்புமணி ராமதாஸ், ”ஒரு காலத்தில் மூலிகைகளை கொண்டு வந்து நோய்களை குணப்படுத்திய நொய்யல் ஆறு, தற்போது தொழிற்சாலை, இறைச்சி, மற்றும் வீட்டு கழிவுகளால் சாக்கடையாக மாறியிருக்கிறது” என வேதனை தெரிவித்தார்.
மேலும், ”60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆறு பராமரிக்கப்படாமல் மாசடைந்துள்ளது. ஆற்றங்கரையில் வசிக்கும் 10 சதவீத மக்களுக்கு புற்றுநோய் இருப்பதாக ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இணைந்து 10,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, நொய்யல் ஆற்றை மீட்டெடுக்க வேண்டும். ஆறுகளை தாயைப் போல பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அனைவருக்கும் உள்ளது” என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.