சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடையும்! அன்புமணி ராமதாஸ் பேட்டி!
மணல் கொள்ளை, நெல் கொள்முதல் போன்ற ஊழல்களை திசை திருப்பவே திமுகவினர் மத்திய அரசை குறை கூறி வருகின்றனர் என அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.
Published : November 1, 2025 at 5:59 PM IST
அரியலூர்: திமுகவின் ஊழல் இனி ஒவ்வொரு நாளும் வெளி வரும் என அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டத்தில் ’உரிமை மீட்பு பயணம்’ நிகழ்வில் அன்புமணி ராமதாஸ் பங்கேற்றார். அதன் ஒரு பகுதியாக, பெரியநாகலூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள தனியார் தொழிற்சாலை சுண்ணாம்பு கல் சுரங்கத்தை பார்வையிட்டு, 'சிமெண்ட் ஆலை காற்று மாசுபாட்டினை தடுத்து நிறுத்து' எனும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்புமணி ராமதாஸ், “சுமார் 200 ஏக்கர் அளவிலான அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் தனியார் சிமெண்ட் ஆலைக்கு குத்தகைக்கு விட்டுள்ளனர். அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஏறக்குறைய 50,000 ஏக்கர் நிலங்களில் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 150 அடி அளவிற்கு வெட்டி எடுப்பதால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கிறது. சுரங்கத்திலிருந்து சுண்ணாம்புக்கல் ஏற்றி செல்லும் லாரிகளால் விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. மேலும் காற்று மாசு ஏற்பட்டு சுற்று வட்டார மக்களுக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய், ஆஸ்துமா போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. சுண்ணாம்பு சுரங்கத்திற்கு நிலங்கள் தந்தவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். மண்ணையும், மக்களையும் அழித்து வரும் எந்த தொழிற்சாலையும் தேவையில்லை. உடனடியாக மூடிச் செல்ல வேண்டும், இல்லையெனில் நாங்கள் இழுத்து மூடுவோம்” என்றார்.
பின்னர் மேட்டூர் அணை குறித்து பேசுகையில், ”மேட்டூர் அணை நடப்பாண்டில் 7 முறை நிரம்பியுள்ளது. ஏறக்குறைய 50 டிஎம்சி தண்ணீர் கடலுக்கு சென்று விட்டது. கடலுக்கு செல்லும் தண்ணீரை திருப்பிவிட்டு நீர் மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு நீர், மேலாண்மை என்றால் என்னவென்று தெரியாது. ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத்தொகை யாருக்கு வேண்டும்? 13 ஆயிரம், 14 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் என மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கு செலவு செய்வதற்கு, பதிலாக நீர் மேலாண்மை திட்டத்திற்கு செயல்படுத்த வேண்டும். ரூ.1000, ரூ.2000, ரூ.5000 என ஓட்டுக்காக பிச்சை போடுகிறீர்கள். இதில் என்ன வரப்போகிறது?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழல் செய்ததாக விமர்சித்த அன்புமணி ராமதாஸ், “தொழில் முதலீட்டில் 11 லட்சத்து 32 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு வந்துள்ளதாக பொய் கூறுகின்றனர். பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத் திட்டத்தில் 900 கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்துள்ளனர். ராம்சார் அங்கீகாரம் பெற்ற சதுப்பு நிலத்தில் கட்டடம் கட்டி ஊழல் செய்கின்றனர், அனுமதி அளித்த அதிகாரியை சிறையில் அடைக்க வேண்டும்.
2023 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரசு மணல் எடுத்ததில் 23 மணல் குவாரிகளில் ஒரு ஆண்டு முழுதும் 21 கோடி மட்டுமே வருமானம் வந்ததாக சொல்லியுள்ளனர். அதாவது 1 குவாரிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 8 லாரிகள் மட்டுமே மணல் எடுத்ததாக கணக்கு காட்டியுள்ளனர். மணல் எடுத்ததில் 4700 கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல் செய்துள்ளனர் என அமலாக்கத்துறை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ததற்கு பதிலாக தமிழ்நாடு அரசு மேல்முறையீடு செய்துள்ளது” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “இந்த நரக ஆட்சிக்கு இன்னும் நான்கு மாதங்களே உள்ளன. இந்த ஆட்சியை மக்கள் தூக்கி எறிவார்கள். இனிமேல் தினம் ஒவ்வொரு ஊழலாக வெளி வரும், அதிகாரிகளும் இனி தைரியமாக வெளியே வருவார்கள். வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடையும்” என்றார்.
வாக்காளர் திருத்தப் பட்டியல் தொடர்பான அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் பற்றி பேசுகையில், “வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் தொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசு கூட்டியுள்ளது அனைத்து கட்சி கூட்டம் அல்ல, அதனை நான் திமுக கூட்டணி கட்சி கூட்டமாக பார்க்கிறேன். போலி வாக்காளர்கள், இறந்து போன வாக்காளர்கள், மற்றும் 2 இடங்களில் வாக்கு உள்ளவர்களையே நீக்குகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: செங்கோட்டையனை நீக்கியது ஏன்? எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம்!
அந்த வகையில், ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் 44 ஆயிரம் போலி வாக்காளர்களை கண்டுபிடித்தனர். அவர்கள் மூலமாகவே திமுக வெற்றி பெற்றது. மணல் கொள்ளை, நெல் கொள்முதல், டாஸ்மாக், கனிமவள ஊழல் என ஊழல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. அதை திசை திருப்பவே மோடி மீதும், மத்திய அரசு மீதும் குறை சொல்லி வருகின்றனர்” என தெரிவித்தார்.