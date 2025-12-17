சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு குறித்து ஏன் பேசவில்லை? - திருமா, வைகோவுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தாவிட்டால், தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை வரலாறு மன்னிக்காது என்று அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினார்.
Published : December 17, 2025 at 10:22 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவது குறித்து ஏன் பேசவில்லை? என்று வீரமணி, திருமாவளவன் மற்றும் வைகோவுக்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த கோரி பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் தென்னிந்திய பார்வேர்டு பிளாக் தலைவர் திருமாறன், தமிழ் தேசம் கட்சித் தலைவர் செல்வகுமார், பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி தலைவர் என்.ஆர் தனபாலன், நாம் தமிழர் கட்சி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் களஞ்சியம், பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் கரு. நாகராஜன், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச்செயலாளர் செந்தமிழன், புரட்சி பாரதம் கட்சி தலைவர் ஜெகன்மூர்த்தி, இந்திய ஜனநாயக கட்சி தலைவர் ரவி பச்சமுத்து, கொங்கு இளைஞர் பேரவை தலைவர் தனியரசு, தமிழக பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங், இந்திய தேசிய லீக் கட்சி தலைவர் தடா ரஹீம் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்களும், நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர்.
இதில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசும்போது, "தமிழ்நாடு சமூக நீதியின் பிறப்பிடம். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் சமூக நீதியை குழிதோண்டி புதைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தமிழ்நாட்டில் நடத்த வேண்டும் என்று 36 ஆண்டுகளாக பாமக போராடி வருகிறது. சாதிவாரி சர்வே நடத்த வேண்டும் என்று இப்போது வலியுறுத்துகிறோம்.
ஆனால் இந்த விஷயத்தில் திமுக தொடர்ந்து பொய்களை சொல்லி வருகிறது. 'மத்திய அரசு தான் சாதிவாரி சர்வே எடுக்க வேண்டும் என்றும், மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும், எடுத்தால் நீதிமன்றம் தடை செய்துவிடும்' என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "1931-இல் எடுக்கப்பட்ட சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தான் இப்போதும் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 1931-க்கு பிறகு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மத்திய அரசு எடுக்க உள்ளது. மாநில அரசிடம் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு கூட எடுக்க சொல்லவில்லை. சாதிவாரி சர்வே எடுக்க தான் சொல்கின்றோம்.
பீகாரில் நிதிஷ்குமார் பத்தாவது முறையாக முதலமைச்சராக உள்ளார் அங்கு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி அதற்கேற்ப சமூக நலத்திட்டங்களை அவர் வழங்கி உள்ளார். பீகாரில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு பிறகு 94 லட்சம் குடும்பங்கள் மாதம் 6 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வருவாய் ஈட்டுவது தெரிய வந்திருக்கிறது. 67 லட்சம் பேர் சொந்த வீடு இல்லாமல் குடிசை வீட்டில் வசிப்பதும் சர்வேயில் தெரிய வந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சர்வே எடுக்கமாட்டேன் என்று கூறுவது ஏமாற்று வேலை. தமிழ்நாட்டில் 69 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா. தமிழ்நாடு அரசிற்கு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. பணம் இருக்கிறது. எல்லாம் இருக்கிறது. ஆண்டு பட்ஜெட்டில் திமுக அரசு 500 கோடி ரூபாயை இந்தப் பணிக்காக ஒதுக்க முடியாதா? இந்தப் பணியை செய்யாவிட்டால் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை வரலாறு மன்னிக்காது." என்று அன்புமணி ராமதாஸ் பேசினார்.
பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு.நாகராஜன் பேசும்போது, ''ராஜஸ்தான், ஒடிசா தெலங்கானா, பீகார் மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த மத்திய அரசு தடையாக இருக்கிறது என்று சொல்வது தவறு.
தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த மத்திய அரசு குறுக்கே நிற்கவில்லை. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்திய பிறகு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மத்திய அரசு நடத்தும். சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தம் பணிகளில் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் நீக்கப்படும் என்று திமுக கூறி வருகிறது. 20 ஆண்டுகளில் இறந்தவர்கள், இடம் மாறியவர்கள் போன்ற விவரங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் செய்யப்படாமல் இருக்கிறது.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தினால் தற்போதுள்ள 69 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு 75 சதவீதம் இடஒதுக்கீடாக அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த நோக்கத்தோடுதான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வலியுறுத்தப்படுகிறது. இந்த போராட்டம் ஒரு எச்சரிக்கையாக அமைகிறது. 2026 இல் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடைபெறும். நமது உரிமைகளை நாமே பெறுவதற்கு வரக்கூடிய தேர்தல் உதவியாக இருக்கும்'' என்று கரு.நாகராஜன் பேசினார்.