'இதெல்லாம் ஒரு பிழைப்பா? இதற்கு நீங்கள்...' ஜி.கே. மணியை கடுமையாக விமர்சித்த அன்புமணி
காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பென்னாகரம் தொகுதிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்று அன்புமணி கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : April 17, 2026 at 11:09 AM IST
தருமபுரி: பென்னாகரம் தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட பாமக தலைவர் அன்புமணி, ஜி.கே. மணியையும், அவரது மகன் தமிழ்குமரனையும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.
தர்மபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் தொகுதயில் அதிமுக கூட்டணி சார்பில் பாமக வேட்பாளர் பாடி செல்வம் போட்டியிடுகிறார். இவரை எதிர்த்து திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தமிழ்குமரன் களமிறங்கியுள்ளார். இவர் ராமதாஸ் அணியை சேர்ந்த ஜி.கே. மணியின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர் பாடி செல்வத்திற்கு ஆதரவாக அன்புமணி நேற்று (ஏப்ரல் 16) தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது அன்புமணி பேசுகையில், "சில துரோகிகளால் எங்கள் குடும்பத்தில் குழப்பம் உண்டாகி இருக்கிறது; ஆனால் பாமக தற்போது முன்பைவிட பல மடங்கு வளர்ந்து இருக்கிறது. ஜி.கே.மணியை பார்த்து நான் கேட்கிறேன். எதற்கு உங்களுக்கு இந்த பிழைப்பு? இந்த பிழைப்பு உங்களுக்கு தேவையா? இதற்கு, நீங்கள் திமுகவிலேயே சேர்ந்திருக்கலாமே. மு.க.ஸ்டாலினின் அடிமை ஜி.கே.மணி; அதே போல், உதயநிதி ஸ்டாலின் அடிமை தமிழ்குமரன்.
பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? கை சின்னத்திற்கும், பென்னாகரத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? பென்னாகரத்தில் காங்கிரஸுக்கு 500 வாக்குகள்தான் உள்ளன. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தருமபுரி மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் தற்போது மீண்டும் போட்டியிடுகிறது.
ஜி.கே.மணி குடும்பம் ரூ. 2,000 கோடி சம்பாதித்திருக்கிறது. ஜி.கே.மணி 25 ஆண்டுகாலமாக பாமக தலைவராக இருந்தவர். அதனால், இப்போது நான் தலைவர் ஆனது ஜி.கே.மணிக்கு பொறுக்கவில்லை. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் குழப்பம் செய்து மீண்டும் திமுக ஆட்சியை அமைக்க வேண்டும் என்பதுதான். குடும்பத்தில் தான் குழப்பம்; கட்சியில் குழப்பமில்லை. உறுதியாக நாம் வெற்றி பெறுவோம்; எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியாக தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராவார்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு தேர்தல் பரப்புரை: திண்டுக்கல்லில் ஸ்டாலின்; சேலத்தில் இபிஎஸ்; சென்னையில் சீமான்
தமிழ்குமரனுக்கு அடையாளம் கொடுத்தது இந்த தொகுதி தான். உங்கள் தந்தைக்கும், உங்களுக்கும் அடையாளம் கொடுத்த மாம்பழம் சின்னம். இப்போது அந்த சின்னத்தையே எதிர்த்து போட்டியிடுகிறீர்கள்.
நான்கு முறை இந்தக் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் பென்னாகரம். அந்த கட்சியை எதிர்த்தே உங்கள் மகனை அனுப்பி போட்டியிட வைத்திருக்கிறீர்கள். ஜி.கே.மணி காட்டிக் கொடுக்கும் துரோகி. தமிழ்குமரன் டெபாசிட் இழக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.